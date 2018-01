Najlepsze produkty z Lubelskiego nagrodzone. Co posmakowało konsumentom?

Ogólnopolskie badanie „Najlepszy produkt – wynik konsumentów” organizowane jest od sześciu lat przez instytut GfK Polonia. Zadaniem osób biorących w nim udział jest ocena nowych produktów, które z sukcesem weszły na rynek i zdobyły uznanie klientów. Wybrane przez nich produkty mogą się potem pojawiać w sklepach w opakowaniach logotypem akcji. To ważne marketingowo, bo aż 74 proc. konsumentów deklaruje zakup takich właśnie wybranych produktów.

W tegorocznej edycji konkursu srebrny medal w kategorii „soki, nektary, syropy” zdobyły produkowane przez Herbapol-Lublin syropy „Zielnik polski Esencja zdrowia: Witalność, Trawienie i Odporność”. W kategorii napoje niegazowane doceniono natomiast produkowane w tym samym zakładzie Naturalną Ice Tea o smaku cytrynowym, brzoskwiniowym, zieloną z miodem i zieloną z cytryną.

Nowe warianty herbat ziołowych Herbapol Zielnik Polski: czystek, morwa biała i skrzyp nagrodzono srebrnym medalem.

Za najlepszy ser uznano salami „W sam raz na raz” Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek. Z kolei brązowy medal w kategorii wyroby cukiernicze (karmelki, gumy do żucia) zdobyły karmelki Musss Plus z dodatkiem witaminy C oraz magnezu, produkowane przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka”. Słodko-kwaśne cukierki produkowane są w smaku cytrynowym oraz coli.

- Medal jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ponieważ został przyznany przez konsumentów, którzy docenili smak naszej nowości, jaką jest Musss PLUS. Ta nagroda pokazuje, że nasze cukierki cieszą się uznaniem klientów, co daje powody do satysfakcji - powiedział Aleksander Batorski, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.