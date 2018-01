Nowy hotel powstanie w Lublinie. "W tym miejscu może mieć powodzenie"

Hotel z centrum konferencyjnym i handlowym chce budować przy ul. 1 Maja 23, 25 i 27 lubelska spółka CRH Żagiel. Firma wystąpiła do Urzędu Miasta o decyzję, która przesądzi o możliwości takiej budowy.

Jako teren inwestycji spółka wskazuje rozległy obszar między ul. 1 Maja i Lubelskiego Lipca ’80. Chodzi o działki mające łącznie 6600 mkw. powierzchni. Planowany tu hotel – jak dowiadujemy się nieoficjalnie – nie zaliczałby się do największych, miałby poniżej 100 pokoi.

O losach inwestycji przesądzić ma Urząd Miasta, do którego spółka CRH Żagiel zwróciła się o decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja taka określa możliwe sposoby wykorzystania nieruchomości, które – jak w tym przypadku – nie są objęte planem zagospodarowania terenu.

Spółka już raz wnioskowała o warunki zabudowy tego terenu. – Postępowanie zostało umorzone na wniosek inwestora w październiku 2017 r. – informuje Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Teraz jest nowy wniosek i nowe postępowanie. Jest nawet wstępny projekt decyzji. Dotyczy budowy hotelu „z częścią konferencyjną, gastronomiczną i rekreacyjną oraz usługowo-biurowo-handlową”.

Projekt tej decyzji – jak ogłosił Urząd Miasta – został przekazany do uzgodnień z Zarządem Dróg i Mostów oraz miejskim konserwatorem zabytków, bo obszar ten jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Ochroną nie są jednak objęte poszczególne budynki, ale obszar historyczny.

To dlatego nie jest tu planowane wyburzenie istniejących kamienic, ale połączenie ich z nową częścią. Tak, by zachować obecną pierzeję ulicy. To nieoficjalne informacje, bo Urząd Miasta nie zdradza szczegółów wniosku złożonego przez CRH Żagiel. – Wniosek nie jest informacją publiczną – wyjaśnia Bobowska. Milczy także inwestor, od którego próbowaliśmy wydobyć szczegóły.

Planowana tu przez spółkę działalność (czyli hotel, gastronomia) jest zbieżna z wizjami miejskich urbanistów tworzących plan zagospodarowania tego terenu. Wstępny projekt planu (druga wersja wciąż powstaje) zaprezentowany przez Ratusz latem ubiegłego roku, dopuszczał tutaj taką działalność.

– Hotel w tym miejscu może mieć powodzenie. Jest blisko dworca i Starego Miasta, z jednej strony są Targi Lublin, a obok Aqua Lublin, gdzie odbywa się dużo zawodów – przyznaje Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w lubelskim Urzędzie Miasta, który namawia różnych inwestorów, by budowali w mieście hotele.

Według szacunków Ratusza w Lublinie potrzeba jeszcze około tysiąca miejsc noclegowych. Ich niedobór widać podczas dużych imprez i wtedy, gdy w jednym czasie odbywa się kilka wydarzeń. Zdarza się, że goście muszą wtedy szukać noclegów za miastem. – Dlatego staramy się ściągać do Lublina markowe hotele z różnych półek cenowych – dodaje Sagan. W czwartek oficjalnie został otwarty hotel Hampton by Hilton przy al. Kompozytorów Polskich, przy al. Solidarności powstaje już hotel Ibis Styles, a niewiele dalej, przy pl. Singera wznoszony jest hotel sieci Focus.