Nowy Jedwabny Szlak: Pierwszy kontener z Chin dotarł do Lublina

Zamiast uroczystego przecięcia wstęgi, było przecięcie chińskiego zamknięcia celnego przez polskiego celnika.

Transport z portu przeładunkowego w Małaszewiczach do 30 krajów europejskich stał się możliwy dzięki podpisanemu we wrześniu porozumieniu Poczty Polskiej i China Post Group. Określono wtedy, jak odbywać będzie się przewóz kontenerów z przesyłkami drogą kolejową z Chin do Międzynarodowego Urzędu Wymiany w Małaszewiczach i ich dalszy transport przez Pocztę Polską do operatorów europejskich.

– Korzyści z pośrednictwa Poczty w handlu z Chinami czerpać będą także polskie przedsiębiorstwa. Kraj z 1,3 mld potencjalnych klientów jest idealnym rynkiem docelowym dla eksportu – mówił Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej. – Nawet drobni producenci i sprzedawcy mogliby z łatwością dotrzeć do chińskich klientów. Dzięki szybszej dostawie i większemu asortymentowi, korzyści będą mogli odnieść klienci w obu krajach.

