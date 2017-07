Przedsiębiorstwo Fair Play 2017. Ruszyła XX edycja programu

Trwa jubileuszowa XX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Mogą się do niego zgłaszać firmy, które chcą potwierdzić swoją rzetelność oraz razem z organizatorami promować stosowanie etyki w biznesie

Przedsiębiorstwo „Fair Play” jest ogólnopolskim programem, realizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Oceniane są w nim wszystkie aspekty działalności firmy: nie tylko wyniki ekonomiczne, czy jakość wyrobów, ale także sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa.

Wszystko dlatego, że program promuje etykę w działalności gospodarczej zarówno w stosunkach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Ideą programu jest zachęcenie przedsiębiorców do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

- Władze samorządowe naszego województwa przykładają szczególną wagę do promowania przedsiębiorczości w regionie, nie bez racji traktując ją jako jeden z najistotniejszych czynników rozwoju. Bardzo istotne jest, żeby wypracowywać mechanizmy wparcia dla przedsiębiorców, ale również, poprzez odpowiednie narzędzia, wzmacniać pozycję tych firm, które hołdują zasadom fair play, stosują dobre praktyki, a w działalności gospodarczej szczególny nacisk kładą na rzetelność, uczciwość i postępowanie zgodnie z kodeksem etyki. W świecie rosnącej rywalizacji w każdej dziedzinie, właśnie to może stanowić o istotnej przewadze konkurencyjnej. Cieszę się, że duża grupa firm z województwa lubelskiego rozumie i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą postawa rzetelności i uczciwości w biznesie – podkreśla marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, który objął honorowy patronat nad tegoroczną edycją programu.

„Przedsiębiorstwa Fair Play” dbają o * jakość biznesu, * przywiązują dużą wagę do terminowości, * przejrzystych umów, * wysokiej jakości, * dobrej atmosfery a także * bezpiecznych warunków pracy. Pokazują też swoją pracą, że prowadzenie firmy w sposób uczciwy opłaca się w dłuższej perspektywie zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społecznym.

W ubiegłym roku do programu przystąpiło ponad 350 firm. 336 z nich spełniło kryteria programu i zostało laureatami XIX edycji. W tym gronie znalazło się 10 firm z województwa lubelskiego.

Były to: MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. z Lublina, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” Sp. z o.o. w Puławach, „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ROBOTNIK” z Zamościa, Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim, POL-SKONE Sp. z o.o. z Lublina, DAEWON EUROPE z Lublina, Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Sp. J. z Lublina, Greenland Technologia EM Sp. z o.o. z Janowca, NIPPLEX Sp. z o.o. z Łukowa, Zakład Stolarsko-Budowlany Serhej Zdzisław w Łomazach. Jak podkreślają organizatorzy laureaci programu to stabilne firmy, prowadzące swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami etyki handlowej i pracowniczej.

Więcej informacji o programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” na www.fairplay.pl

ask