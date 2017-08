Setki kubków, tysiące hot-dogów. Co najlepiej sprzedaje się w IKEA Lublin?

IKEA przy al. Spółdzielczości Pracy to 10 sklep tej sieci w Polsce. – W porównaniu do tych w Krakowie i Warszawie jest bardziej przestronny – ocenia Agata Pituch z Lublina, która w czwartek wybrała się na zakupy razem z córką. – Meble są tu bardzo dobrze wyeksponowane. Podoba mi się również witryna przy wejściu. Obsługa jest miła i kompetentna.

Pierwsi klienci w IKEA Lublin pojawili się w środę. W sumie 23 tys. osób, podczas gdy firma spodziewała się kilkunastu tysięcy gości. Rekordowo dużo osób zapisało się do klubu IKEA FAMILY – było ich aż 1909.

W środę krajowy rekord pobiła działająca w sklepie restauracja. Osiągnęła najwyższy obrót spośród wszystkich innych restauracji i bistro IKEA w Polsce w tym dniu. Wydano ponad 3 tysiące porcji szwedzkich klopsików oraz ponad 4 tysiące hot-dogów.



W samym sklepie największą popularnością cieszył się dział „akcesoria kuchenne” oraz plac zabaw Smalandia. Bawiło się tam blisko 250 dzieci. Ze strefy zabaw animacyjnych skorzystało jeszcze więcej najmłodszych. Warsztaty dla dzieci odbędą się także w najbliższą sobotę i niedzielę, 26 i 27 sierpnia br.



Spośród produktów ze szwedzkim logo największym zainteresowaniem cieszyły się miedzy innymi kubki POKAL. Sprzedano ich tak dużo, że na koniec dnia zabrakło ich na półkach. Zapasy zostały już uzupełnione. Najczęściej kupowanymi produktami były talerzyki i miska OFTAST. Sprzedano ich ponad 13 tys. sztuk.



Chociaż w dniu otwarcia przed sklepem ustawiła się długa kolejka, to żadna z tych osób nie okazała się pierwszym oficjalnym klientem sklepu. Został nim bowiem klient, który złożył w nocy zamówienie przez internet.



Otwarcie okazało się również bardzo bezpiecznym wydarzeniem. Ochrona obiektu nie zanotowała większych incydentów.



IKEA w Lublinie to drugi pod względem wielkości sklep firmy w Polsce. Liczy ponad 33 tys. mkw i ustępuje tylko sklepowi we Wrocławiu. Na klientów czeka blisko 10 tysięcy różnego rodzaju produktów. Do sklepu dojedziemy korzystając z autobusowych linii nr 4, 23 i 42. Kierowcy powinni jechać al. Spółdzielczości Pracy i skorzystać z wiaduktu, który prowadzi wprost na sklepowy parking. Do IKEA dojedziemy również ścieżką rowerową.