Te solarne żaluzje wyprodukują energię elektryczną. Będą powstawać w Lublinie

– Wygraliśmy konkurs i dzięki ponad 12-milionowej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inteligentne rozwiązania chcemy wybudować Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym prowadzić będziemy zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe nad powstaniem nowych produktów i technologii – opowiada Władysław Farafonow, lider zespołu Electrotile.

Innowacją w skali międzynarodowej będą blachodachówki ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi. Mają one cechować się wysoką mocą, niską wagą i temperaturowym współczynnikiem mocy, dużą przewodnością cieplną oraz możliwością zmiany kąta nachylenia ogniwa PV w stosunku do blachodachówki.

W tej chwili trwają już prace nad ukończeniem pierwszego gotowego do sprzedaży prototypu. Firma pracuje także nad stworzeniem okien dachowych ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną wyczuwające, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu i ustawiające się wtedy ku słońcu oraz żaluzje fotowoltaiczne pionowe montowane wewnątrz pomieszczeń.

Spółka podpisała już listy intencyjne z wyspecjalizowanymi producentami m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, ale i Polsce, którzy będą je wprowadzać na tamtejsze rynki. – W tej chwili negocjujemy nasze przyłączenie się do Strefy Ekonomicznej na Felinie – dodaje Farafonow.

W planach jest kupno ok. 7 tys. mkw. ziemi, na którym stanąć ma budynek Centrum B+R. Znajdzie się w nim laboratorium o planowanej powierzchni 1500 mkw. oraz takie samo laboratorium konstrukcyjne. To w nim znajdzie się nowoczesna aparatura badawcza. W budynku zatrudnienie znajdzie ok. 30 inżynierów.