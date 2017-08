X edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

Jeszcze tylko przez trzy tygodnie lubelskie firmy mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Termin zgłoszeń upływa 21 sierpnia. Nagroda jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina, a jej laureaci od lat współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu

Bez zmian pozostają kategorie konkursowe: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta oraz Małe Firmy. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

w kategorii „Innowacyjność”: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności, uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;

w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”: osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem, wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub wdrożeniowe;

w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”: pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin, zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne, posiadają rozpoznawalną markę;

w kategorii „Młode Firmy”: wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa, posiadają potencjał do dalszego rozwoju, wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.



Zgłoszenie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 21 sierpnia 2017 r.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.