Z centrum Lublina zniknął popularny sklep piekarniczy

Jak wspominają klienci od czasu, gdy dom odzyskał parter i zamurowano mu dawne podcienia. Miłośnicy sprzedawanych tam dotychczas wypieków – wielu odmian pieczywa, ciast i ciastek - w przyszłym tygodniu będą mogli znaleźć je przy ulicy Unickiej.

- Musieliśmy opuścić dotychczas zajmowane miejsce, bo właściciel budynku zamierza ruszyć tam z inną działalnością – mówi Małgorzata Jaremek, dyrektor Przedsiębiorstwa Piekarniczego w Lublinie. – Przenosimy się na róg ulicy Unickiej, niedaleko przystanku. Jeśli otrzymamy wszystkie niezbędne zgody to zakupy będzie można robić tam już w najbliższy wtorek.

Wyroby Przedsiębiorstwa Piekarniczego można nadal kupować także w sklepach firmowych: przy ul. Zemborzyckiej 96, Górskiej 1, Kryształowej 2 i w mobilnym punkcie na miasteczku uniwersyteckim.

* To nie jedyna handlowa zmiana w ścisłym centrum. Zamknięty został także funkcjonujący co najmniej od lat 90 ubiegłego wieku sklep spożywczy z Rynku 5. Najprawdopodobniej zastąpić ma go lodziarnia. Planowane otwarcie po świętach.