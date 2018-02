Zmiana prezesa w Bogdance. "Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji"

Krzysztof Szlaga przestaje od dzisiaj pełnić funkcję prezesa. Do czasu powołania nowego prezesa funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski, obecny zastępca prezesa ds. produkcji, pełniący równocześnie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Sławomir Karlikowski jest związany z LW Bogdanka SA od 1991 roku, od 2016 roku jako członek Zarządu Spółki.

"Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za 5 lat pracy w zarządzie LW Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój Spółki. Był to ważny okres dla Bogdanki – Spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju. Ciągłość wysokiej jakości zarządzania zapewnią pozostali członkowie Zarządu, którzy pozostają w Spółce. Krzysztofowi Szladze życzę sukcesów w dalszej karierze zawodowej" – powiedział Mirosław Kowalik, Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA.

"Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki wspólnej pracy Zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie – wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży, Spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe a dzięki otrzymaniu w 2017 roku koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 lat" – powiedział Krzysztof Szlaga, odchodzący prezes Bogdanki.