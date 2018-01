Hity i kity tygodnia. Lubelskie w okolicach Malediwów

Poniedziałek

Słowo się rzekło. Niespodzianki nie było. Nowy Rok pojawił się punktualnie, nastał czas podsumowań. W jednym z nich internauci i językoznawcy wybrali najważniejsze wyrazy minionego roku. Jak poinformował portal Gazeta.pl, ci pierwsi postawili na „rezydenta”, ci drudzy – na „puszczę”.

Ciekawe, jakie słowa wybierzemy za rok, bo przecież ani „rezydenta”, ani „puszczy” już nie będzie.

Wtorek

Poza światem. GUS podał wstępne dane dotyczące wartości PKB w przeliczeniu na mieszkańca danego województwa w 2016 roku. W tym zestawieniu Lubelskie znalazło się na ostatnim miejscu. Gdzie byłby nasz region, gdyby był osobnym państwem? Niżej niż Rosja czy Rumunia. Jednak wyżej niż Meksyk. Lubelskie znajdowałoby się w okolicach Malediwów – archipelagu na Oceanie Indyjskim.

Ale nas wyrzuciło!

Środa

Parcie na szkło. Już 160 tys. zł kosztowały naprawy uszkodzonych elementów pl. Litewskiego w Lublinie i nowej części deptaka. Szykuje się kolejna naprawa. Przy hotelu Europa pękła wbudowana w chodnik szyba, przez którą było widać historyczną nawierzchnię Krakowskiego Przedmieścia.

Mieliśmy Teatr w budowie, mamy Plac w wiecznej odbudowie.

Czwartek

Baby boom. W naszym regionie i w całej Polsce rodzi się coraz więcej dzieci. W 2017 r. prawdopodobnie przekroczona została granica 400 tys. urodzeń. To m.in. wynik rządowego programu 500 plus. Ale to ciągle za mało. Eksperci głowią się, co jeszcze począć?

„Pokoje na godziny w każdej gminie”, a nie „Strzelnica w każdym powiecie”.

Palma tygodnia

Pech. 31-latek z Lublina przyszedł na posterunek policji, żeby sprawdzić, czy już wytrzeźwiał po imprezie sylwestrowej. Wtedy wyszło na jaw, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Nieostrożność będzie kosztowała go dwa lata.

Strasznie długi powrót z sylwestra.