26. finał WOŚP w Chełmie. Program wydarzeń

WOŚP LICYTACJE RADIOWE

Orkiestrowe granie zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczną licytacje w Radiu BON TON. Odbędą się one w piątek i sobotę (12-13 stycznia) w godz. 10:00-13:00 na częstotliwości 104,9FM. Wylicytować będzie można m. in. prestiżowe numerowane złote serduszka chełmskiego sztabu, kursy prawa jazdy, orkiestrowe gadżety (w tym kubki i koszulki z podpisem Jurka Owsiaka) oraz kilka atrakcyjnych niespodzianek. Pieniądze pozyskane podczas radiowych licytacji są od lat ważnym składnikiem zebranej w Chełmie kwoty. Licytacje to również znakomita okazja do zaprezentowania pozytywnego wizerunku swojej firmy na antenie radiowej. Przedmioty na licytacje pozyskał sztab WOŚP Automobilklubu Chełmskiego.

WOŚP MUZYCZNIE

Piątek 12 stycznia godz. 17:00 sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Lubelskiej 3

W koncercie „Gramy bo lubimy!” wystąpią zagrają: uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Koncert poprowadzi znakomita chełmska pianistka i nauczyciel szkoły Lidia Stachniuk. W programie muzyka nie do końca poważna, świąteczna i trochę klasyki. Koncert organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna. Wstęp za dowolny datek do puszki.

Piątek 12 stycznia godz. 19:00 Decaffencja

W koncercie „WOŚP Folk” zaprezentuje się czołówka lokalnych wykonawców muzyki folkowej. W kolejności wystąpią Cuda Wianki, To i Owo, Good Band i Kataryna. Koncert organizuje kapela Kataryna i Stowarzyszenie WeRwA. Bilety w cenie minimum 15 zł, a rezerwacja miejsc pod numerem telefonu 508 788 878.

Sobota 13 stycznia godz. 17:00 Chadek

W koncercie „Chełmscy muzycy dla WOŚP” wystąpią same znakomitości lokalnego rynku muzycznego. W kolejności pojawiania się na scenie będą to Bimber Boys, Kataryna, Klimat W, Arias, a w finale kultowa Rdza. Wstęp w cenie minimum 10 zł wrzucanych do orkiestrowej puszki. Koncert organizuje Chełmski Dom Kultury.

Kierowcy na start!

Na orkiestrowe atrakcje mogą też liczyć pasjonaci motoryzacji. Automobilklub Chełmski zaprasza do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie i Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie przy ul. Grygowej 32, gdzie odbędą się samochodowe jazdy sprawnościowe. Imprezy rozpoczną się o godz. 10.26. Są otwarte dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy i dysponujących sprawnym, dopuszczonym do ruchu samochodem. Rywalizacja będzie się odbywała w czterech klasach pojemnościowych i w klasyfikacji generalnej. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane upominki. Dobra zabawa i duże emocje gwarantowane. Wpisowe w wysokości minimum 30 zł wrzucane do orkiestrowej puszki.

Nauka pierwszej pomocy, bieg i zdrowy festyn na deptaku

W niedzielę w godz. 10:30 – 13:00 na deptaku odbędzie się festynik „Zdrowo i bezpiecznie”. Zaprezentuje się kilka firm z kręgu szeroko pojętego zdrowego trybu życia. Chełmska Stacja Ratownictwa Medycznego będzie uczyła udzielania pierwszej pomocy oraz pokaże wyposażenie karetki ratującej życie. Będą konkursy i licytacje. Będzie się można posilić znakomitą grochówką, a chętni będą mogli własnoręcznie upiec kiełbaskę na „przenośnych” ogniskach. Oczywiście za datki do orkiestrowej puszki.

O godz. 11:00 nastąpi start biegu „Sie biega, sie pomaga”. Trasa biegu wynosi 5 km, a zapisów można dokonywać na stronie chelmbiega.pl. W finale imprezy na deptaku planowany jest widowiskowy pokaz akcji ratowniczej podczas pozorowanego wypadku drogowego.

WÓSP DLA DZIECI I ŚWIATEŁKO DO NIEBA

W finałową niedzielę 14 stycznia od godz. 15:00 w Miejskiej Hali Sportowej będzie czekało mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta. Występy taneczne i wokalne grup Estrady Dziecięcej, Chadeku i MDKu, zabawy z Pokusą, fotobudka, plac zabaw, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji. Tam odbędzie się też oficjalne zakończenie chełmskiego finału, czyli „Światełko do nieba”. Jeśli pozwolą warunki atmosferyczne w niebo wzlecą chińskie lampiony. Sztab Automobilklubu Chełmskiego jako pierwszy już od dwóch lat organizuje „ciche” światełko, które nie powoduje dyskomfortu u zwierząt.

Licytacje, licytacje

Podczas wszystkich imprez 26. Finału będą się odbywały liczne licytacje wielu różnych ciekawych przedmiotów i usług. Jeśli coś nie zostanie sprzedane (a jest to baaardzo prawdopodobne) to po 15 stycznia będzie wystawione na aukcji na profilu WOŚPchełm na Facebooku.

To jeszcze nie wszystko

Tradycją jest też to, że program chełmskiej Orkiestry jest rozbudowywany prawie „do ostatniej chwili”, więc jest bardzo prawdopodobne, że pojawią się jeszcze inne zamierzenia. Jednocześnie organizatorzy po raz kolejny apelują do firm, instytucji i osób prywatnych o wsparcie i współpracę przy organizacji 26. Finału. Wszystkich, którzy chcą zagrać w tej najweselszej orkiestrze świata np. przekazując jakieś przedmioty na licytację lub jakiś fajny pomysł prosimy o kontakt z koordynatorem chełmskiego sztabu WOŚP Grzegorzem Gorczycą pod numerem telefonu 502 342 117 lub e-mailem akchelmski@hoga.pl. Zapraszamy też do sztabu w sklepie Metro przy ul. Pijarskiej 5. Wszystkie nowe informacje na temat finału będą się pojawiały na profilu WOŚPchełm na Facebooku.