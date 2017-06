400 km na rowerze. Dziennie. Z prośbą o wsparcie dla chorego

Pan Stanisław dojechał „tylko” do Płońska, chociaż planował pokonać tysiąc kilometrów. Ostatecznie z powrotem przegonił go nadciągający deszcz.

– W całej tej podróży tylko raz, w środku nocy, zatrzymałem się na jednej ze stacji benzynowych na dłuższy wypoczynek – mówi Bagniuk. – Przez dwie godziny odpoczywałem przy kawie.

Pan Stanisław wyruszył w drogę do Płońska sprzed pomnika św. Jana Pawła II na pl. Niepodległości, a już drugiego dnia jego koledzy z korporacji MPT Chełm przywitali go przed zajazdem „Trzy Dęby” w Janowie. W asyście pięciu taksówek dojechał pod pomnik, czyli tam, skąd wyruszył.

Bagniuk ma 59 lat i wciąż żelazną kondycję. W ubiegłym roku dojechał i wrócił rowerem z Kołobrzegu. Z kolei niedługo wybiera się do Częstochowy, aby na Jasnej Górze pomodlić się o zdrowie dla Janusza Daniewskiego.

Internetowa zbiórka pieniężna na rzecz Daniewskiego została uruchomiona na portalu pomagam.pl (pomagam.pl/aby-zdazyc-na-czas). W ubiegłym roku lekarze wykryli u niego nowotwór płuca z przerzutami do węzłów chłonnych i mózgu. Zastosowana chemioterapia niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a jedynie wyniszczyła jego organizm. Dlatego Janusz podjął leczenie inną metodą, która jest niestety bardzo kosztowna i przewyższa jego możliwości finansowe. Koszt zabiegów, lekarstw i specjalnie opracowanej dla niego diety to ponad 8 tysięcy złotych miesięcznie, a całego leczenia to ok. 100 tysięcy złotych.