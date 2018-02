Będzie dach nad trybunami stadionu w Chełmie

– Procedury w tej sprawie już zostały wdrożone – mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma. – Gotowy stadion ma sprostać standardom II ligi, do której Chełmianka ma nadzieję niedługo awansować.

Obiekt ma być przeznaczony dla piłkarzy i lekkoatletów. – Zakres opracowania obejmować ma przede wszystkim zadaszenie zarówno wschodniej, jak i zachodniej trybuny – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Powstanie również droga dojazdowa do stadionu od strony ul. Starościńskiej oraz nowa trybuna dla gości zlokalizowana na północnej stronie korony stadionu. Dokumentacją objęta zostanie także bieżnia, skocznie do skoku w dal, wzwyż, do trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą oraz rozbieg do rzutu oszczepem.

Miasto chce również wyposażyć stadion w nowy system nagłośnienia oraz rozbudować o dodatkowe kamery sieć monitoringu. Rozstrzygnięcie ogłoszonego na początku lutego postępowania związanego z wyłonieniem projektanta powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Z kolei sam proces projektowania może zająć kilka miesięcy. Tak czy inaczej prace budowlane na stadionie ruszą jeszcze w tym roku.

– W obecnym budżecie mamy już zaplanowane pieniądze na modernizację oświetlenia oraz prace naprawcze na trybunie zachodniej – dodaje Fisz. – Gdy będziemy dysponowali dokumentacją techniczną oraz kosztorysem wszystkich pozostałych robót, w tym zadaszenia, postaramy się inwestycję podzielić na zadania i sukcesywnie realizować. Będzie to o tyle ważne, że na część z zadań, które się do tego kwalifikują, rozważamy złożenie wniosku o zewnętrzne dofinansowanie.

W ostatnich latach na reprezentacyjnym chełmskim stadionie udało się już zbudować nową, zachodnią trybunę, pełnowymiarowe boisko treningowe oraz nowoczesny i przestronny budynek szatniowo-biurowy. Ten obiekt wyróżnia się metalową, równomiernie skorodowaną elewacją. Projektantom udało się przekonać decydentów do tego nowatorskiego rozwiązania i wygląda na to, że się sprawdziło pod względem estetycznym i praktycznym.