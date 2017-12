Betonowy pas na lotnisku pod Chełmem? Gowin: "Musi powstać"

- Nieprzypadkowo nasz nowy program ogłosiłem właśnie w chełmskiej PWSZ – powiedział wicepremier Gowin. – Chciałbym, aby wszystkie uczelnie kształciły studentów na potrzeby gospodarki tak, jak robi to uczelnia w Chełmie. Doceniam to, że tutejsi absolwenci specjalności lotniczych są wręcz rozchwytywani przez nawet najbardziej prestiżowe linie lotnicze.

Studia dualne to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli agencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. Receptą na sukces ma być efektywne połączenie nauki z pracą, możliwe dzięki realizacji specjalnych programów kształcenia przemiennego. Kształcenie to ma zapewniać równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie w firmie.

– Jestem przekonany, że konkurs spotka się z zainteresowaniem tak uczelni, jak i przedsiębiorców – dodał Gowin. – Tym bardziej, że ci drudzy za wydaną na współpracę z uczelnią złotówkę będą mogli odpisać od podatku około 2 zł.

Minister wyróżnił także chełmską PWSZ jako beneficjenta środków na kształcenie z różnych programów. Dzięki temu szkoła zdążyła dorobić się parku maszynowego jakiego nie powstydziłyby się najbardziej renomowane politechniki.

– Oczywiście staniemy do konkursu ogłoszonego przez naszego gościa na naszej uczelni i wiele sobie po tym obiecujemy – powiedział prof. Arkadiusz Tofil, rektor PWSZ.

Wicepremier Gowin odniósł się także do planów uczelni związanych z budową na jej lotnisku w Depułtyczach Królewskich betonowego pasa startowego. – Jeśli miałem w tej sprawie jeszcze jakieś wątpliwości, to ta wizyta je rozwiała – powiedział Gowin. – Pas betonowy pod Chełmem musi powstać.

– Ta inwestycja będzie krokiem milowym w procesie kształcenia pilotów – skomentował tę deklarację rektor Tofil.