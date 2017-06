Budżet obywatelski w Chełmie: Jak działa internetowa platforma?

Nabór propozycji zadań do IV edycji Budżetu Obywatelskiego rozpoczął się dokładnie 1 czerwca o północy. Dlaczego o tak dziwnej porze? Ponieważ właśnie wtedy miasto uruchomiło nową internetową platformę zarządzania budżetem partycypacyjnym.

– System ma określone daty zgodne z przyjętym harmonogramem – mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik Agaty Fisz, prezydenta Chełma. – Uruchamianie modułu przyjmowania wniosków, etapy weryfikacji czy rozpoczęcie głosowania odbywa się automatycznie. Nad sprawnym funkcjonowaniem platformy cały czas czuwają pracownicy urzędu, którzy dokonują formalnej weryfikacji złożonych wniosków, mogą prosić o ich uszczegółowienie, a następnie wraz z Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzają ocenę merytoryczną dopuszczając propozycje zadań do głosowania.

System się sprawdza. Przez pierwsze dni jego funkcjonowania mieszkańcy zdążyli złożyć już 11 elektronicznych wniosków. W tym samym czasie do urzędu wpłynął zaledwie jeden formularz w formie papierowej.

– Wdrażając internetową platformę BO pozostawiliśmy mieszkańcom także możliwość składania do urzędu papierowych wniosków – tłumaczy prezydent Fisz. – Podobnie z głosowaniem. Wyboru projektów do realizacji dokonamy albo przez internet, albo – tak jak do tej pory – wypełniając kartę do głosowania w naszej siedzibie.

Czynności związane z przekazaniem wniosku drogą elektroniczną są proste. Po wejściu na stronę chelm.budzet-obywatelski.org zakładamy własne konto podając e-mail i wymyślone przez siebie hasło.

Po weryfikacji naszego konta pocztowego logujemy się na stronę i uzupełniamy dane osobowe o PESEL, imię, nazwisko i adres. Kiedy się z tym uporamy, pozostanie nam wypełnić formularz zadania. Aby tego dokonać wpisujemy, tak jak ma to miejsce w wersji papierowej, nazwę zadania, jego opis, krótkie uzasadnienie oraz wybieramy z listy nazwę naszego osiedla. Istotne jest, aby wskazać, jakiej ulicy lub jakiego jej odcinka dotyczyć ma proponowana inwestycja.

Internetowy formularz zawiera także opcje dodatkowe: szacunkowy koszt zadania, oznaczenie miejsca na mapie, dodanie załączników, na przykład zdjęć czy numeru działki. To pola opcjonalne, których wypełnienie nie jest bezwzględnie wymagane. Może być jednak pomocne w ramach merytorycznej ocenie wniosku oraz pomóc innym mieszkańcom w podjęciu decyzji, na co głosować.

– Po wypełnieniu elektronicznego formularza należy wybrać przycisk „Oddaj do rozpatrzenia” – dodaje Kurczewicz. – Wówczas nasz wniosek trafi do urzędu. Na elektronicznej platformie znajduje się również opcja „Zapisz wersję roboczą”. Wybór tego przycisku spowoduje, że nasz wniosek nie będzie jeszcze oficjalnym zgłoszeniem, ale zostanie zachowany i będziemy mogli wrócić do jego wypełniania. Gdy zdecydujemy, że jest już gotowy do złożenia, wybierzemy opcję „Oddaj do rozpatrzenia”.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem propozycje zadań do przyszłorocznego BO chełmianie mogą składać do 14 lipca.