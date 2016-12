Były komendant milicji przed sądem. Odpowie za internowanie. "Lepiej późno, niż wcale"

W stanie wojennym bezprawnie pozbawił wolności 68 osób – oskarża IPN i stawia Henryka K., byłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Chełmie przed sądem. – Lepiej późno, niż wcale – komentują opozycjoniści

Instytut Pamięci Narodowej skierował do Sądu Rejonowego w Chełmie akt oskarżenia przeciwko Henrykowi K. – Został on oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych, które stanowią jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości – mówi prokurator Jacek Nowakowski, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Polegały one na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 roku w Chełmie decyzji o internowaniu 68 działaczy ówczesnej opozycji, mieszkających na terenie ówczesnego województwa chełmskiego.