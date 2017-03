Castorama rozpoczyna budowę nowego sklepu w woj. lubelskim

Castorama ma już swoje sklepy w Lublinie i Zamościu. Kolejny będzie jeszcze większy i położony bliżej granicy.

– Duże firmy handlowe w coraz większym stopniu oglądają się na Chełm, przez który przebiega krajowa droga do przejścia granicznego w Dorohusku – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą UM. – Dzieje się to oczywiście nie bez przyczyny. Na przykład z danych GUS wynika, że mimo niestabilnej sytuacji na Ukrainie mały ruch graniczny z udziałem jej obywateli z roku na rok rośnie. Ci podróżni robią też u nas coraz większe zakupy. Analitycy z Castoramy czy Mrówki na pewno wzięli to pod uwagę.

Castorama i Mrówka wnioski o pozwolenie na budowę złożyły w zbliżonym czasie.

– Mrówka niedawno wystąpiła o zawieszenie postępowania w tej sprawie – mówi Jerzy Dobrowolski, p.o. dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM. – Potrzebny był jej dodatkowy czas na uzupełnienie wymaganej przez nas dokumentacji. W oparciu o tę, jaką nam pierwotnie przedstawiła, pozwolenia by nie otrzymała.

Dwukondygnacyjny sklep Castoramy ma stanąć na terenie po dawnej lokomotywowni między aleją Przyjaźni a tak zwaną starą ul. Rejowiecką. Inwestor ma już całą działkę i przygotowuje się do prac budowlanych. Jego obiekt powstanie w dwóch etapach. Docelowa powierzchnia zabudowy to 10.666 mkw. Projektant przewidział parking z miejscem dla 247 samochodów. Inwestor zobowiązał się także do finansowego udziału w pracach, które mają zapewnić skomunikowanie nowego obiektu z lokalną siecią dróg. W sumie w Chełmie ma do zagospodarowania 38 tys. mkw.

– Ze złożonej nam dokumentacji wynika, że budynek nowego sklepu Castoramy to typowa, przemysłowa konstrukcja – dodaje Dobrowolski. – Będzie się natomiast wyróżniał wielkością. Pod względem architektonicznym podobnie ma wyglądać także obiekt Mrówki, ale będzie około trzech razy mniejszy.

Mrówka ma stanąć przy nieistniejącej jeszcze ulicy między torami a obecnym skrzyżowaniem ulic Obłońskiej i Zielnej, które niedługo będzie rondem. Grupa PSB Mrówka także zadeklarowała udział finansowy w planowanych pracach drogowych. Jeśli chodzi o sam sklep, to do zabudowy ma ponad 3 tys. mkw, w ramach których powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2 tys. mkw.