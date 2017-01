Chełm. 68-latka straciła kilkaset złotych. Policja szuka oszustki

– Wczoraj dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży, do której doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Dyrekcja Dolna w Chełmie – informuje podkom. Ewa Czyż, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. – Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że dzień wcześniej do mieszkania 68-letniej pani zapukała nieznajoma kobieta. Podając się za pracownika opieki społecznej weszła do środka. Tam przez kilka godzin pomagała w sprzątaniu mieszkania. W pewnej chwili pożegnała się i wyszła. Starsza pani po jakimś czasie zorientowała się, że zginął jej portfel z zawartością pieniędzy i butelka alkoholu. Wartość strat oszacowała na łączną kwotę 730 złotych.

Policjanci poszukują oszustki, która okradła 68-latkę.

Funkcjonariusze apelują również o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi.