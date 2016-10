Chełm: Aquapark już gotowy, wkrótce otwarcie. Będzie sporo atrakcji

Skanska wybudowała trzykondygnacyjny budynek, w którym znajdują się baseny, sauny, łaźnie, wanny z hydromasażem oraz kompleks zjeżdżalni.

– W obiekcie powstały również boiska do squash’a, tory bowlingu, kręgielnia, siłownia, ścianka wspinaczkowa, restauracja, lokale komercyjne oraz administracyjne. Wokół obiektu pojawiły się chodniki, drogi, place, parking, nowe tereny zielone i elementy małej architektury – informuje Dariusz Urbanik, dyrektor zespołu projektów z firmy Skanska.

– Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć w październiku procedurę odbiorową i jeszcze w listopadzie z kompleksu będą mogli skorzystać pierwsi chełmianie – mówi Zbigniew Mazurek, prezes miejskiej spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie.

Obiekt ma być otwarty przez 16 godzin na dobę. Jednorazowo będzie mogło z niego korzystać do ok. 430 osób.

Aqua cross i inne atrakcje

W obiekcie powstały 4 nowoczesne baseny: rekreacyjny, pływacki, do nauki pływania oraz brodzik dla dzieci. – Basen rekreacyjny, o nieregularnym kształcie, wyposażyliśmy w liczne atrakcje wodne. To sztuczna rzeka, huśtawka wodna, podwodne leżanki z masażem powietrznym, masażery karku, gejzer powietrzny, ściana wodna czy kolorowy reflektor podwodny – wymienia Paweł Kuniewicz, menadżer projektu z Oddziału Budownictwa Ogólnego Skanska w Rzeszowie. – Pojawiła się tutaj też „Przeprawa – ruchome kamienie”. Do dna niecki basenowej przymocowaliśmy kamienie, natomiast powyżej lustra wody podwiesiliśmy siatkę umożliwiającą chodzenie po nich.

Basen pływacki ma 6 torów. Nad nim znajduje się aqua cross, czyli linowy tor przeszkód. – To atrakcja, jakiej dotąd w Polsce jeszcze nie było na tego typu obiektach – podkreśla Zbigniew Mazurek.

– Pasy torów zabarwiliśmy metodą elektrochemiczną na kolor kobaltowo-niebieski – wyjaśnia Paweł Kuniewicz. – Słupki startowy, liny torowe, urządzenie falstartu oraz sygnalizację nawrotu w stylu grzbietowym wykonaliśmy zgodnie z wytycznymi FINA (Światowej Federacji Pływackiej – dop. red.), co umożliwi rozgrywanie na tym basenie szkolnych zawodów sportowych.

Strefa aktywności i relaksu

Dla amatorów aktywnego wypoczynku zamontowano cztery zjeżdżalnie typu „Anakonda” – dwie zewnętrzne oraz dwie wewnętrzne. Najdłuższa z nich ma 85,5 m długości. Zjeżdżalnie wyposażono w pomost startowy, ułatwiający dostęp do strefy startu, wannę hamowania oraz ekran zabezpieczający zjeżdżających przed wypadnięciem.

W ramach projektu Skanska wykonała również kilka rodzajów saun: parową, ziołowe, typu ruska bania, a także grotę natryskową i grotę śnieżną, hall główny saunowy, w którym znajduje się graffiti i ciepłe ławy. Tutaj swoje miejsce znajdą miłośnicy ciszy i spokoju.

Bezpieczny basen

Obiekt został oznakowany piktogramami ostrzegawczymi typu: „Dla osób umiejących pływać”, „Nie skakać do wody z krawędzi basenu”. Powierzchnie stref poruszania się na boso, podesty słupków startowych, stopnie schodów i drabinek, dna niecek basenów do nauki pływania, wielofunkcyjnych oraz ściany szczytowe basenów sportowych posiadają antypoślizgowe wytłoczenia.

– Zamontowaliśmy specjalną windę z panelem Braille’a oraz dodatkowe urządzenia umożliwiające korzystanie z basenu osobom z ograniczeniami. Jest to m.in. specjalna platforma, która pozwala na transport osób z poziomu basenów do poziomu saun, czy tzw. żuraw elektryczny, za pomocą którego osoba jest opuszczana do basenu. Przejścia z szatni do basenów zostały standardowo pozniżane, tworząc łatwe do pokonania pochylnie – dodaje Paweł Kuniewicz.

Artystyczna elewacja i innowacje

Ciekawym i charakterystycznym elementem budynku jest dynamiczna, podwieszana elewacja inspirowana tektoniką skały kredowej – lokalnego bogactwa naturalnego Chełma. – Na niej wykonaliśmy dekoracyjne elementy z artbetonu, czyli barwionej masy betonowej. Zróżnicowany kształt, niepowtarzalne załamania oraz jasne i stonowane barwniki artbetonu podkreślają jej naturalny charakter – wyjaśnia Dariusz Urbanik.

Dodatkowo przed budynkiem powstała nietypowa fontanna. Każdy jej cykl zaczyna się niewielkim strumieniem, który następnie zwiększa swą wysokość do blisko 3–4 m. Towarzyszy temu zmiana barw, co daje niezwykły efekt gry światła i kolorów. Fontannę wyróżnia to, że jest zamontowana bezpośrednio w płytach chodnika, a wytryskująca woda spływa na kostkę i wnika przez szczeliny w chodniku do zbiornika, który znajduje się pod ziemią, skąd ponownie trafia do dysz i cały cykl się powtarza.

Chełmski aquapark będzie korzystał z szeregu innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii. – Na dachu budynku zamontowaliśmy 30 paneli solarnych, 76 paneli fotowoltaicznych o wydajności 20 kW i układ odzyskiwania ciepła z wód popłucznych. Te inwestycje pozwolą obniżyć koszty eksploatacji obiektu – wyjaśnia Grzegorz Czarnik, menadżer projektu ze Skanska.

Aquapark w liczbach

Kubatura obiektu to 50 840 m³, a powierzchnia całkowita – 7 138 m². Do budowy obiektu użyto 5 500 m³ betonu i 600 ton stali. Do technologii basenowej wykorzystano 2 350 m rur (m.in. kanalizacyjnych, do pompowania i podgrzewania wody), a do zasypania filtrów zużyto 42 tony złoża filtracyjnego.

– Do konstrukcji dachu wykorzystaliśmy 230 m³ drewna klejonego, a niecki na hali o powierzchni 810 m² mieszczą 997 m³ wody. Z takiej ilości wody mogłaby korzystać 4-osobowa rodzina przez blisko 2 994 dni (przy średnim dziennym zużyciu wody na poziomie 333 l) – informuje menadżer projektu Paweł Kuniewicz. – W całym obiekcie ułożyliśmy 6 877 m² płytek.