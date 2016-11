Chełm dostanie miliony na drogę nr 12

To już pewne – Chełm dostał dofinansowanie na remont krajowej drogi nr 12 w granicach miasta. Jako beneficjent konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych może liczyć na około 170 mln zł. To 85 proc. wartości planowanej inwestycji.

Ideą konkursu było zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w Transeuropejskiej Sieci Drogowej (TEN – T) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Pieniądze na ten cel zostały przyznane jeszcze tylko Krakowowi, Koszalinowi i Częstochowie. Chełm otrzymał najwięcej.

– To dla nas rewelacyjna wiadomość – cieszy się Agata Fisz, prezydent Chełma. – Pozyskanie 170 mln zł umożliwi nam na kompleksową przebudowę ulic Rejowieckiej, Al. Przyjaźni, Rampy Brzeskiej i Wschodniej. Nasz projekt uwzględnia również budowę nowego wiaduktu, ulic i skrzyżowań oraz ponad 8 km ścieżek rowerowych.

Drogowy projekt szacowany na 200 mln zł to pod względem skali i wartości największe przedsięwzięcie inwestycyjne w mieście od kilkudziesięciu lat.

„12” odbywa się ruch tranzytowy do granicy w Dorohusku. Do tej pory miasto mogło pozwolić sobie jedynie na cząstkowe remonty niewielkich odcinków krajówki. Z reguły inwestycje te sprowadzały się do modernizacji fragmentów ul. Rejowieckiej. Na kompleksową przebudowę całego szlaku komunikacyjnego w miejskiej kasie nie było środków.