Chełm: Drogowcy wrócą na ważną drogę

Chodzi o roboty drogowe na kolejnym odcinku ul. 11 Listopada. „Korytarz staromiejski”, zwany też „śródmiejskim” jest modernizowany od kilku lat. To ciąg ulic łączących śródmieście z „Dyrekcją” i dalej ze wschodnimi rejonami Chełma. Do tej pory w ramach miejskiego projektu prace objęły modernizację ulic: Gdańskiej, Jadwigi Młodowskiej, 1 Pułku Szwoleżerów oraz 11 Listopada wraz z przebudową dwóch ważnych skrzyżowań z al. Piłsudskiego oraz ul. ks. Brzóski. Do dokończenia „korytarza” został jeszcze kilkusetmetrowy odcinek ul. 11 Listopada (do ul. Przemysłowej).

- Przygotowując tegoroczny budżet planowaliśmy zarówno przebudowę skrzyżowania z ul. Ks. Brzóski, jak i modernizację ulicy 11 Listopada na całej długości - mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. - Dlatego wystąpiliśmy o dofinansowanie właśnie tej inwestycji.

Przygotowany przez miejskich urzędników wniosek o dofinansowanie opiewał na kwotę około 1,9 mln złotych, z czego połowa pochodzić miała z dofinansowania. Projekt został oceniony pozytywnie, ale z powodu niewystarczającej liczby pieniędzy nie został uwzględniony. Chełmska inwestycja znalazła się na liście rezerwowej, co dawało szanse na uzyskanie dofinansowania np. w przypadku powstałych oszczędności poprzetargowych przy realizacji drogowych inwestycji w innych samorządach. W takiej sytuacji miasto ogłosiło przetarg na część prac, których wartość mieściła się w zarezerwowanych na ten cel własnych środkach budżetowych.

- Z uwagi na duży zakres planowanych robót drogowych zapadła decyzja o realizacji najbardziej newralgicznej części zadania, a więc przebudowy skrzyżowania wraz z montażem sygnalizacji świetlnej - dodaje prezydent. - Oczywiście cały czas czekaliśmy na dofinansowanie umożliwiające kontynuację modernizacji tej ulicy. Jak się okazało z powodzeniem.

Do magistratu trafiło pismo, z którego wynika, że miasto może liczyć na 700 tys. zł. W pewnym sensie będzie to zwrot niemal połowy pieniędzy, jakie miasto wydatkowało na przebudowę skrzyżowania. Powstałe w ten sposób oszczędności i pozostała część dofinansowania umożliwi kontynuację prac. Zarząd Dróg Miejskich już dostał zadanie rozpoczęcia niezbędnych procedur.

Zakres planowanych robót obejmuje wymianę nawierzchni ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. ks. Brzóski do ul. Przemysłowej. Wzdłuż ulicy pojawią się nowe chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych.