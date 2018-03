Chełm: Już wiadomo, które szkoły i przedszkola doczekają się remontów

– Każdego roku miasto zabezpiecza znaczące środki na remonty oświatowe, ale na etapie sporządzania budżetu zadania nie są wskazywane z nazwy – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty UM. – Szczegółowy plan, który uwzględnia aktualne potrzeby poszczególnych placówek, powstaje na początku roku, po czym jest na bieżąco uzupełniany.

Na wstępnej liście remontowych przedsięwzięć znalazło się już kilka miejskich szkół i przedszkoli. Pracami objęte mają zostać m.in. szkoły podstawowe nr 7 i 4. W tym roku rozpocznie się tam wymiana stolarki okiennej, a w SP nr 4 dodatkowo remontowi poddana zostanie tamtejsza stołówka. Z kolei remont pokrycia dachowego dotyczyć ma Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. W Zespole Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w rachubę wchodzi remont sali gimnastycznej z jej malowaniem i wymianą oświetlenia.

Ekipy budowlane pojawią się również w trzech przedszkolach, nr 5, 12 i 15. Tam zakres prac obejmować ma dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z nimi klatki mają być obudowane, zamykane, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Spory zakres robót przewidziano także w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Trubakowskiej. Również ta placówka przejdzie remont związany z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych.

– Na liście są również inne mniejsze przedsięwzięcia w kolejnych placówkach, a sama lista nie jest ostateczna – mówi Agata Fisz, prezydent miasta. – W zależności od wyników przetargów oraz posiadanych środków będziemy chcieli zrealizować w tym roku jeszcze więcej prac. Oczywiście tam, gdzie będzie taka możliwość, roboty budowlane przeprowadzane będą głównie w przerwie wakacyjnej.

Prezydent Fisz podkreśla, że bieżące prace remontowe to tylko niewielka część tegorocznych nakładów inwestycyjnych w oświacie. Blisko 3,5 mln zł pochłonąć może modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego. To zadanie, na które miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Kolejne 0.75 mln zł to szacowane wydatki na prace związane z przebudową terenów i modernizacją boisk przy SP nr 4, SP nr 8 oraz ZSP nr 3. Tym razem zgodnie z wolą mieszkańców wykorzystane zostaną pieniądze z Budżetu Obywatelskiego.

Tegorocznym przedsięwzięciem, które pod względem kosztowym trudno jeszcze precyzyjnie szacować, to kolejny etap przebudowy basenu przy SP nr 8. Miasto zabezpieczyło na ten cel już 1 milion złotych, jako wkład własny do konkursu, w ramach którego zamierza ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie.