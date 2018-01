Chełm: Kredowe podziemia z nowym wyjściem

Budowa nowego wyjścia z kredowego labiryntu (wejście znajduje się przy ul. Lubelskiej) to fragment większego projektu złożonego przez chełmski magistrat do Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego w ramach rewitalizacji obszarów miejskich.

– Nasz projekt – poza budową nowego wyjścia z podziemi – obejmuje poprzedzające roboty budowlane prace archeologiczne oraz budowę klatki schodowej z poziomu pl. Łuczkowskiego do piwnic dawnego ratusza i kamienicy starosty Węglińskiego – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM. – Z tych piwnic korytarzem będzie się można dostać do nie udostępnianego do tej pory chodnika kredowego i pozostałych chodników odwiedzanych już przez zwiedzających.

Odsłonięte przed laty podziemia zabytkowej kamienicy i ratusza zostaną dodatkowo zabezpieczone, a ich sklepienia odtworzone. Projektant przewidział zainstalowanie systemów wentylacyjnych i oświetleniowych. Dodatkowe oświetlenie pojawi się także na zewnątrz, czyli na powierzchni placu, gdzie też zostaną uzupełnione elementy małej architektury.

– Pierwotne wejście do podziemi przy ul. Przechodniej, które obecnie jest pełniącym funkcje techniczne wyjściem ewakuacyjnym, swoją formą ma nawiązywać do znanego z archiwalnych zdjęć nieistniejącego już budynku, który stał w tamtym miejscu – dodaje Grel. – Wnętrze zostanie wykorzystane między innymi jako przestrzeń ekspozycyjna. Zwiedzający będą wchodzili do podziemi z pomieszczenia recepcyjnego przy ul. Lubelskiej, a wychodzili przez budynek przy Przechodniej. Dzięki temu grupy nie będą mijały się w ciasnych korytarzach.

Wartość całego projektu to ponad 4 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 2,6 mln zł.

– Czekamy na ocenę merytoryczną naszego wniosku – mówi Grel. – Mamy nadzieję, że z uwagi na znaczenie kredowych podziemi na turystycznej mapie Lubelszczyzny zostanie odpowiednio doceniony i zaakceptowany do finansowania.

Chełmscy urzędnicy złożyli swój „podziemny” wniosek do RPO po uprzednim uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac w obrębie unikalnego w świecie kredowego labiryntu.