Chełm kusi inwestorów atrakcyjnymi działkami. Do przebudowy parking przy aquaparku

Rozbudowa parkingu pozwoli zlikwidować prowizoryczny parking tymczasowo urządzony na działce przylegającej do aquaparku. Docelowo działka ta jest przeznaczona do sprzedaży odpowiednim inwestorom.

– Projekt parku wodnego od początku przewidywał możliwość powstania obok na przykład galerii handlowej, obiektu hotelowego lub budynku usługowego, który może nawet zostać połączony wspólnym korytarzem z aquaparkiem – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Przeznaczony na to teren był wykorzystywany podczas budowy parku wodnego jako plac magazynowy, a następnie w części jako parking. Teraz wraca do miasta i zostanie wreszcie wystawiony na sprzedaż.

Przyciągający tłumy Chełmski Park Wodny znacznie podniósł atrakcyjność tego rejonu miasta. Na obecnym etapie wolny teren składający się z kilku działek o łącznej powierzchni około 0,63 ha został zlecony do oszacowania. To z kolei da podstawę do wszczęcia dalszych procedur związanych ze zbyciem nieruchomości.

Inny atrakcyjny teren przeznaczony do sprzedaży to działki o łącznej powierzchni około 1 ha w rejonie ulicy Zielnej i Obłońskiej. Do tej pory nie było tam dojazdu. Teraz powstaje tam nowa ulica.

– W ten sposób uwalniamy kolejne atrakcyjne pod względem inwestycyjnym obszary, które w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod usługi – dodaje prezydent Chełma.

Kolejne działki pod ewentualne inwestycje wygospodarowywane są w ramach zmian wprowadzanych w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego. Informacje na ten temat uzyskać można m.in. w Wydziale Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego UM.