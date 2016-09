Chełm: Obywatel wybrał inwestycje

Spośród 10 osiedli najmniej, bo zaledwie 19 głosów oddali mieszkańcy osiedla XXX-lecia. Ale tu głosowanie nie miało znaczenia - dotyczyło tylko jednego zadania. Chodzi o przebudowę ul. ks. Mrozka.

Z kolei na osiedlach Rejowiecka, Zachód, Słoneczne, Działki i Dyrekcja Dolna mieszkańcy najwięcej głosów oddali na zadania wycenione na 250 tys. zł. Tym samym wyczerpali pulę środków przypadającą na osiedle. Te zadania to (w odpowiedniej kolejności): budowa chodnika przy ul. Wygon, odcinka drogi dojazdowej przy ul. Synów Pułku, przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orląt Lwowskich, modernizacja schodów, placu i murku przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 3, 5, 7, 9 i ul. Wołyńskiej 14.

• Na osiedlu Śródmieście spośród 10 zadań mieszkańcy najwięcej głosów oddali na przebudowę ul. Pilarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem. Wartość tego przedsięwzięcia to 150 tys. zł, a więc do rozdysponowania pozostaje jeszcze 100 tys. zł. W rachubę wchodzi wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Sienkiewicza (30 tys. zł) oraz modernizacja chodnika po prawej stronie ul. Siedleckiej od ul. Pocztowej do Partyzantów.

• Przepadło za to zadanie, jakim była wyceniona na 200 tys. zł modernizacja skateparku w Parku Miejskim.

• Mieszkańcy osiedla Kościuszki do wyboru mieli pięć zadań. Najwięcej głosów oddali na przebudowę parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności. Chodzi o dojazd do SP nr 11. Wartość tej inwestycji to 200 tys. zł. Pozostałe 50 tys. zapewne przepadnie gdyż wszystkie pozostałe zadania opiewają na znacznie wyższe kwoty.

• Dwa razy więcej zadań niż na Kościuszki dotyczyło osiedla Dyrekcja Górna. Najwięcej mieszkańców w głosowaniu opowiedziało się za modernizacją chodników wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta. Inwestycja ta została wyceniona na jedynie 100 tys. zł, co oznacza, że kolejne zadania z listy mogą liczyć na realizację.

• Głosujący z osiedla Cementownia wybierali spośród siedmiu zadań. Charakterystyczne, że przepadły dwa wycenione w maksymalnej wysokości, czyli po 250 tys. zł. Zwyciężyło natomiast wycenione na zaledwie 40 tys. zł zadanie dotyczące modernizacji chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć także na modernizację drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4, budowę plenerowej siłowni w Ogródku Jordanowskim, budowę miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 8 i jak dobrze pójdzie także na modernizację chodnika przy ul. Kamieńskiego przy posesjach nr 2 i 4.

Ćwierćmilionowe zadania, które przepadły to modernizacja parkingu przy ul. Wołyńskiej 71 i przebudowa nawierzchni ul. Szpotańskiego.