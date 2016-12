Chełm: Odsłonią tablicę poświęconą internowanym w więzieniu

– W początkowym okresie stanu wojennego do chełmskiego więzienia trafiło 76 działaczy Regionu Chełmskiego NSZZ „Solidarność”, w tym 44. z Chełma i po pięciu z Krasnegostawu i Włodawy – mówi Jan Paszkiewicz, przewodniczący chełmskiego Koła Terenowego LSRwSW. – Sam przewodniczący Bogdan Mikus wraz z pracownikiem regionu Zdzisławem Fiszem po zatrzymaniu w okolicach Ostródy zostali umieszczeni w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Do chełmskiego ZK zostało także skierowanych 13 działaczy „Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Spośród internowanych w chełmskim ZK trzy kobiety zostały wkrótce przewiezione do Olszynki Grochowskiej, a czterech najstarszych wiekiem mężczyzn wysłano do Darłówka. Z kolei pozostali jako ostatni dołączyli do grup lubelskiej, bialsko-podlaskiej, siedleckiej oraz zamojskiej, które przebywały już w ZK we Włodawie.

– Lista wszystkich chełmskich internowanych w stanie wojennym obejmuje łącznie 89 działaczy znanych z nazwiska i imienia – dodaje Paszkiewicz, z wykształcenia i zawodu historyk. – Ich losy bywały potem różne. Jedni zostali zwolnieni wcześniej, drudzy przeszli przez dalsze ośrodki odosobnienia, głównie w Gołdapi, Załężu, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie. Niektórzy kontynuowali jeszcze działalność opozycyjną w antykomunistycznym podziemiu do 4. czerwca 1989 r., nierzadko doświadczając wielu szykan.

Spośród 89 internowanych 26 odeszło już na wieczną wartę, na emigracji w zachodniej Europie i Ameryce Północnej pozostaje 13, a w kraju 50. Z 13 internowanych członków rolniczej „Solidarności” żyje ośmiu. Sam Paszkiewicz zanim został internowany w chełmskim, a następnie włodawskim ZK był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Działał od 1976 r. w Nurcie Niepodległościowym, po czym także w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Uroczystość przygotowywana przez chełmski zarząd stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym rozpocznie się 11 grudnia o godz. 12.30 w Bazylice Narodzenia NMP mszą świętą w intencji ofiar stanu.