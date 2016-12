Chełm: Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 21:30 w pobliżu dworca kolejowego Chełm Miasto. Policjanci ustalili wstępnie, że pociąg osobowy relacji Rejowiec - Chełm potrącił mężczyznę który był na torowisku. Mężczyzna zginął na miejscu. Tożsamość ofiary nie jest jeszcze znana.

Zwłoki zostały zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej. Maszynista oraz kierownik pociągu byli trzeźwi.

Policjanci prowadzą postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.