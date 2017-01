Chełm: Podstrefa ekonomiczna urosła. Z 6 na 14 hektarów

Nowy fragment podstrefy przy ul. Wschodniej to atrakcyjny teren. Działka przylega do krajowej „dwunastki” prowadzącej do granicy w Dorohusku

Chełmska podstrefa ekonomiczna rozrosła się z około 6 do 14 hektarów

W skład podstrefy wchodzą działki przy ul. Wschodniej (11 ha), Ceramicznej (2,4 ha) oraz prywatna parcela przy ul. Chemicznej (1 ha). – Kiedy tworzyliśmy podstrefę wygospodarowaliśmy na nią jedynie tereny przy ul. Hutniczej – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Wraz z pojawieniem się kolejnych firm zainteresowanych budową zakładów produkcyjnych na preferencyjnych warunkach, wystąpiła konieczność rozbudowy podstrefy. Dzięki temu powstaną u nas nowe przedsiębiorstwa i co za tym idzie także miejsca pracy.

Oficjalny wniosek o rozszerzenie podstrefy musiał być poprzedzony zgodą miejskich radnych na włączenie do niej dodatkowych miejskich gruntów przy ulicach Wschodniej i Ceramicznej. Tak się też stało i wniosek mógł być skierowany do zaakceptowania za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu do Rady Ministrów.

W dotychczasowych granicach podstrefy do zagospodarowania pozostały już tylko dwie działki. Ale tylko teoretycznie, bo są już nimi zainteresowani inwestorzy. Tymczasem do magistratu pukają kolejni przedsiębiorcy zainteresowani rozwinięciem działalności gospodarczej w chełmskiej podstrefie.

– Formalne rozszerzenie podstrefy to dla nas mocny argument w rozmowach z inwestorami – tłumaczy Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy z zagranicą UM. – Nie musimy już zapewniać, że podstrefa kiedyś zostanie rozszerzona, ale o tym, że mamy gotowe tereny pod zabudowę. Pozostało nam jeszcze jedynie je wycenić.

W tej chwili w chełmskiej podstrefie dobiega już końca budowapierwszego zakładu. Ma produkować opakowania z tworzyw sztucznych na potrzeby przemysłu spożywczego. Niedawno zgodę na działalność gospodarczą w podstrefie otrzymał także przedsiębiorca, który ma wybudować nowoczesne, samochodowe centrum logistyczne. Z kolei na przyłączonej do podstrefy prywatnej działce przy ul. Chemicznej ma powstać zakład produkcji biokomponentów. Wartość tego przedsięwzięcia to około 24 mln zł. Inwestor obiecuje blisko 50 miejsc pracy.

– Kolejne procedury przetargowe związane ze sprzedażą działek w rozbudowanej podstrefie prawdopodobnie zostaną wdrożone jeszcze w tym kwartale. Przed nami kolejne spotkanie z inwestorami – dodaje Grel.