Chełm. Drogowcy wyłączyli z ruchu skrzyżowanie ulic Obłońskiej i Zielnej, która łączy się z jedną z najważniejszych w mieście ul. Kolejową. Do tej pory zdążyli usunąć stare nawierzchnie. Wkrótce powstanie tu rondo.

– Na etapie budowy ronda przewidzieliśmy całkowite zamknięcie ruchu – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Umieściliśmy oznakowanie wskazujące objazdy.

Równolegle drogowcy prowadzą prace związane z budową nowej ulicy, która poprzez rondo zostanie włączona do skrzyżowania Zielnej i Ołońskiej. Sama Zielna także została przeznaczona do gruntownej modernizacji. Pojawi się tam nowe oświetlenie, chodniki i kolejny w mieście odcinek ścieżki rowerowej.

– Docelowo mamy w planach modernizację także ul. Kolejowej od Zielnej do przejazdu Kowalskiego – mówi Rolad Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma. – Projekt na to zadanie jest już gotowy. Teraz zabiegamy o pieniądze na tę inwestycję.

Niemal równolegle z pracami drogowymi po sąsiedzku budowanego ronda rozpoczęła się budowa nowego sklepu. Inwestorem są Polskie Składy Budowlane Mrówka.

– PSB Mrówka dołożyły milion złotych do naszych inwestycji drogowych w tym rejonie – dodaje Kurczewicz.

Mrówka stanie przy nowej ulicy między torami a budowanym rondem. Jeśli chodzi o sam sklep, to PSB do zabudowy mają ponad 3 tys. mkw., jednak powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2 tys. mkw. Z kolei po drugiej stronie torów między aleją Przyjaźni a tak zwaną starą ul. Rejowiecką jeszcze wcześniej rozpoczęła się budowa dwukondygnacyjnego sklepu Castoramy. Do zagospodarowania są prawie 4 hektary. Sklep ma przyjąć pierwszych klientów już pod koniec tego roku. Pracę znajdzie w nim około 150 osób, w tym pracownicy firm zewnętrznych.