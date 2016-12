Chełm: Ruszy nowa inwestycja w podstrefie ekonomicznej

Place manewrowe, potężne hale magazynowe i miejsca pracy. Wszystko to za sprawą nowego inwestora gotowego rozpocząć działalność w podstrefie ekonomicznej. Jest nim spółka Assa, która właśnie wygrała przetarg na teren w granicach podstrefy. To działka o powierzchni 1,9 ha za którą spółka zapłaci ponad 780 tys. zł.

– Ten przetarg, podobnie jak poprzedni, dotyczył nie tylko nabycia terenów ale również uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM.

Nowy inwestor zamierza przy ul. Hutniczej wybudować nowoczesne centrum logistyczne. W jego skład wchodzić mają przede wszystkim hale magazynowe o powierzchni kilku tys. mkw, place manewrowe i składowe oraz pomieszczenia biurowe.

– Z naszego punktu widzenia liczy się nie tylko zagospodarowanie terenu i dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu podatków, ale przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie tych najcenniejszych, bo wynikających z produkcji i nowych usług – zapewnia Agata Fisz, prezydent Chełma. – Jeszcze niedawno wielu nie wierzyło, że do Chełma uda się przyciągnąć nowe inwestycje. Teraz mamy kolejny dowód na to, że jest to możliwe.

Gospodarze Chełma wciąż spotykają się z kolejnymi potencjalnymi inwestorami. Swój udział ma w tym także Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, którą z miastem wiąże umowa o ścisłej współpracy. Cały czas trwają także procedury związane z wprowadzaniem na teren Chełma kolejnych inwestorów, którzy już wcześniej zadeklarowali chęć budowy tu swoich zakładów z branż spożywczej, meblarskiej i produkcji biokomponentów.

Miasto czeka również na decyzję o rozszerzenie chełmskiej podstrefy o tereny przy ul. Chemicznej, Wschodniej i Ceramicznej, gdzie znajdzie się miejsce dla kolejnych fabryk i zakładów produkcyjnych.

Budowa samochodowego centrum logistycznego ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Tymczasem po sąsiedzku również w granicach podstrefy dobiega końca budowa zakładu produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego. Z początkiem nowego roku lubelski inwestor chce tam już instalować maszyny i urządzenia. Do ich obsługi zatrudni na początek około 40 osób.