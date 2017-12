Chełm: Urząd tonie w pojemnikach na śmieci

Urząd Gminy Chełm wydał już mieszkańcom około 400 z 3,8 tys. zakupionych zielonych pojemników na szkło. Urzędnicy mają nadzieję, że do końca roku rozdysponuje wszystkie

– Zależy nam na tym, aby z początkiem nowego roku w gospodarstwach na naszym terenie szkło było już gromadzone i wystawiane do odbioru w nowych pojemnikach – mówi Mirosław Mysiak z UG Chełm. – To zdecydowanie usprawni i skróci proces odbioru tego rodzaju odpadów. Liczy się i to, że worki ze szkłem w dniu odbioru nie będą walały się przy drogach.

Pierwsze pojemniki, w kolorze czarnym, gmina zafundowała mieszkańcom w 2014 r. Niedługo po tym dokupiła tyle samo pojemników żółtych. Teraz przyszła kolej na zielone, które kosztowały ok. 280 tys. zł.

Aby odebrać nowy pojemnik wystarczy zgłosić się do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w UG w Pokrówce i podpisać umowę użyczenia. Prawo do tego mają mieszkańcy, którzy formalnie zadeklarowali selektywne gromadzenie odpadów komunalnych.

Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm obiecuje, że w przyszłym roku zakupi jeszcze brązowe kompostowniki oraz pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. Z założenia to sposób na zmniejszenie ilości śmieci, a więc i powstrzymanie rosnących kosztów ich odbioru i przekazywania do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.