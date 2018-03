Chełm: W mieście będzie bardziej zielono

– Nasadzenia prowadzone są m.in. na wniosek Zarządu Dróg Miejskich i dotyczą miejsc, w których usunięto chore lub uschnięte drzewa – mówi Irena Żółkiewska dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM. – W rachubę wchodzą także nowe obszary miasta, które też proszą się o przemyślaną, zieloną oprawę.

Lokalizacje wskazują także inne instytucje, jak na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które na podstawie umów i porozumień zajmuje się utrzymaniem miejskiej zieleni.

W tym przypadku partnerami urzędników mogą być sami mieszkańcy. Mają możliwość wskazywania miejsc, które ich zdaniem wymagają nowych nasadzeń. Ponadto sadzonki, jakie kupuje urząd mogą być przekazane choćby wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom i innym podmiotom. Warunkiem jest, aby nasadzenia dotyczyły ogólnodostępnego, niewygrodzonego terenu.

– W naszym mieście zawsze było dużo zieleni i musimy wszyscy dbać o to by tak pozostało – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Tylko w ostatnich pięciu latach nasadziliśmy blisko 1800 drzew i ponad 15 tysięcy krzewów. Będziemy kontynuować te działania, choć oczywiście nie da się uniknąć usuwania drzew chorych i zagrażających życiu mieszkańców. Zieleń w mieście postrzegamy nie tylko w estetycznych kategoriach. To przecież naturalny filtr powietrza.