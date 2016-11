Chełm: Za oszczędności załatają dwie drogi w mieście

Miasto gotowe jest wyremontować odcinki dwóch dróg wojewódzkich w swoich granicach. To wylotowe ulice Włodawska i Hrubieszowska.

– Umowa została podpisana już 8 listopada i wykonawca ma 45 dni na uporanie się z zadaniem. Oznacza to, że remonty wyznaczonych fragmentów obu ulic mają zakończyć się 20 grudnia – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – W przypadku ul. Włodawskiej roboty sprowadzają się do wyremontowania najbardziej zniszczonego odcinka przy wyjeździe z miasta. Jeśli chodzi o ul. Hrubieszowską, to odnowiony miałby zostać odcinek za lasem Borek.

– To dwa najbardziej zdegradowane, a przez to uciążliwe dla kierowców odcinki – dodaje Tomasik. – Wszystkie prace na obu ulicach zostały wycenione na blisko 470 tys. zł.

Remont Włodawskiej i Hrubieszowskiej stał się możliwy po tym, jak miasto w tegorocznym przetargu na remont ul. Rejowieckiej zaoszczędziło 300 tys. zł. Połowa środków przeznaczonych na ten cel pochodziła z tak zwanej rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Dlatego też miasto stanęło przed dylematem, czy połowę zaoszczędzonej kwoty zwrócić, czy też wraz z dodatkowymi funduszami z miejskiej kasy przeznaczyć na kolejne inwestycje drogowe. W rachubę wchodziły jedynie drogi krajowe lub wojewódzkie. Wymagało to zgody Ministerstwa Infrastruktury, które poparło miejską inicjatywę.