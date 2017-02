Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyda ponad 6 milionów złotych na remonty

– To nasza baza wyjściowa na wykonanie najpilniejszych prac – mówi Ewa Jaszczuk, prezes ChSM. – Nie zakładamy przy tym wzrostu stawki opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego. Mieszkańcy nie będą dodatkowo obciążani kosztami robót.

Najwięcej pieniędzy, bo ok. 1,846 mln zł zostanie wydane na osiedlu Kościuszki. Między innymi mieszkańcy wytypowanych bloków przy ul. Połanieckiej mogą spodziewać się remontu balkonów. Przy ulicach Wolności i Drodze Męczenników wyremontowane zostaną odcinki chodników. Ponadto do ocieplenia przeznaczono budynek przy ul. Wolności 41, a kolejny blok przy Wojsławickiej 20 do odgrzybienia i pomalowania. Na Kościuszki zaplanowano także montaż lamp solarnych. Będzie malowanie klatek schodowych i remont jednego z parkingów.

Kwota na zadania zaplanowane na osiedlu Słoneczne to 1,45 mln zł. Pieniędzy ma wystarczyć między innymi na montaż okapników nad balkonami oraz lamp LED, malowanie klatek, remont chodnika, wykonanie dodatkowej studzienki deszczowej, wymianę okienek piwnicznych oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynków przy ul. Wirskiego 16 i18.

Niewiele mniej, bo 1,321 mln zł gospodarze ChSM przeznaczyli na osiedle XXX-lecia. Zamierzają wyremontować plac zabaw przy ul. I Armii WP, ocieplić dwa kolejne bloki (Pilarskiego 4 i Nowy Świat 10), zainstalować energooszczędne oświetlenie. Niektórzy mieszkańcy w końcu doczekają się wymiany wykładzin. Wiosna ruszą tam też remonty zniszczonych przez zimę osiedlowych chodników i uliczek.

Na osiedlu Śródmieście spółdzielnia chce zainwestować 838 tys. zł. Docieplony zostanie budynek przy ul. Kolejowej 76, a kolejny przy Wołyńskiej 5 pomalowany. W czterech blokach przeznaczono wszystkie balkony do gruntownego remontu. W przypadku pozostałych trzech pomniejszych osiedli przewidziane wydatki na inwestycje wahają się w przedziale od 238 do 293 tys. zł. Na przykład mieszkańcy osiedla Słowackiego mogą liczyć remonty murków oporowych, daszków nad klatkami schodowymi i kominów. Na osiedlu Sikorskiego w rachubę wchodzi wymiana stolarki, a na osiedlu Kolejowa między innymi remont chodników i jednego z parkingów.