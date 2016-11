Chełmski Park Wodny - otwarcie. Są promocyjne bilety do aquaparku

W piątek zaczyna się wydawanie wejściówek do otwieranego 26 listopada aquaparku. Obiekt zaczynie przyjmować chętnych od godz. 9. W sobotę i niedzielę promocyjna wejściówka kosztować będzie złotówkę.

– Od godz. 9 co dwie godziny i 15 minut będą wchodziły kolejne dwustuosobowe grupy – mówi Zbigniew Mazurek, prezes spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie, która była inwestorem i jest gospodarzem obiektu.

Promocyjne wejściówki dostępne będą od 18 listopada w * Centrum Kultury „Zorza” przy ul. Strażackiej 2 * Chełmskim Domu Kultury przy pl. Tysiąclecia 1 oraz * Filii nr 2 Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Zachodnia 31.

Każdy będzie mógł otrzymać maksymalnie cztery. Wejściówki będą wydawane bez opłat, dopiero w kasach Chełmskiego Parku Wodnego, bezpośrednio przed wejściem do obiektu będzie się płaciło 1 zł.

Wejściówka za 1 zł umożliwi korzystanie ze wszystkich atrakcji Chełmskiego Parku Wodnego przez 75 minut. Nie będzie możliwości przedłużenia pobytu za dopłatą. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z atrakcji wodnych chełmskiego aquaparku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i nie będą samodzielnie wpuszczane na teren części wodnej.

– Podczas promocyjnego weekendu chełmianie i ich goście będą mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami naszego obiektu – dodaje Mazurek. – Dla posiadaczy wejściówek dostępny będzie cały kompleks basenowy z jacuzzi i wszystkimi zjeżdżalniami. Wejście do saunarium zarezerwowane będzie jedynie dla osób, które ukończyły 18 lat i przyniosą ręcznik. Z kolei by skorzystać z sal do gry w squasha trzeba będzie mieć strój sportowy i obuwie z białą podeszwą. Zainteresowani podczas promocyjnego weekendu mogą liczyć na pomoc i podpowiedzi profesjonalnego instruktora.

Po inauguracyjnym weekendzie goście aquaparku już sami będą decydować o czasie pobytu w aquaparku i godzinie wejścia. Wejściówki będą do kupienia już tylko w kasie parku wodnego. Cennik zostanie ogłoszony na tydzień przed otwarciem.