Choroba doprowadziła ją do całkowitego paraliżu. Potrzebna pomoc dla pani Magdy

– Dotychczasowe wpłaty na rzecz pani Magdy mieszczą się w granicach od 10 do 3 tys. zł. – mówi Marian Lackowski, prezes chełmskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko”, do którego chora chełmianka zwróciła się o pomoc. – Mamy szereg pomysłów na pozyskanie kolejnych środków.

– W 2012 roku pani Magda urodziła drugie, zdrowe dziecko i wtedy zaczął się jej dramat – dodaje Jolanta Kramek, sekretarz zarządu „Przytuliska”. – Po wielokrotnych pobytach w szpitalach, w 2014 r. lekarze stwierdzili u niej chorobę neuronu ruchowego. Doprowadziło ją to do całkowitego paraliżu. Wobec braku skutecznego leczenia, pozostała jej jedynie bardzo droga, domowa rehabilitacja. Na domiar złego choroba postępuje.

Szansą jest amerykańska firma farmaceutyczna, która dysponuje doświadczalnym lekiem i kobieta może zostać objęta specjalnym programem leczenia. Cena leku przekracza jednak finansowe możliwości jej rodziny. Koszt jednej kuracji to 94,5 tys. dolarów, a konieczne są minimum dwie. – Moje dzieci mają sześć i cztery latka – napisała pani Magda w liście do „Przytuliska”. – Pragnę wyzdrowieć, żyć dla nich i cieszyć się widząc, jak dorastają. Błagam o pomoc!

„Przytulisko” wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami i artystami przygotowuje cykl koncertów charytatywnych na rzecz swojej podopiecznej. W akcję włączył się też Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. – Kiedy byłem jeszcze prezydentem Chełma, pani Magda pracowała w Urzędzie Miasta jako moja asystentka – mówi Grabczuk. – Później razem ze mną przeniosła się do Urzędu Marszałkowskiego. Wciąż uważamy ją tam za naszego pracownika.

Na osobistą prośbę wicemarszałka 29 listopada w koncercie przygotowywanym w Chełmskim Domu Kultury wystąpi Beata Kozidrak oraz Krzysztof i Wojciech Cugowscy. Cena wejściówki została wyceniona na 80 zł. Na sali będzie ustawiona także beczka i Lackowski ma nadzieję, że zostanie wypełniona datkami. Całkowity dochód z imprezy oczywiście zostanie przekazany na leczenie pani Magdy.

– Zawsze staram się brać udział w akcjach na rzecz osób potrzebujących – mówi Krzysztof Cugowski. – Jeśli tylko czas mi na to pozwala jestem do dyspozycji. Wierzę, że zebrane pieniądze pomogą pani Magdzie wrócić do zdrowia.

Wcześniej zaplanowano jeszcze dwa koncerty: 15 listopada koncert w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, w którym wystąpią m.in. Jacek Buczek, Anna Kostkiewicz i Lech Błazucki (wstęp: 20 zł). 17 listopada w miejskiej hali sportowej wystąpią m.in. VOX, Defis, Szalom Chełm i Yaro (bilety: 40 zł).

MOŻNA POMÓC

Każdy, kto chciałby pomóc pani Magdzie, może przesłać dowolną kwotę na rachunek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko” w Chełmie, konto bankowe o numerze 28 2030 0045 1110 0000 0277 8360. W tytule przelewu należy wpisać: „Dla Magdy”.