Cielę jechało w audi

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek około godz. 20.30 w miejscowości Stare Załucze (gm. Urszulin)

Policjanci zatrzymali tam do kontroli kierowcę audi 80. – Uwagę funkcjonariuszy zwróciły zaparowane szyby w samochodzie. Podczas kontroli okazało się, że pasażerem na tylnym siedzeniu auta był cielak. Kierowca tłumaczył, że nie miał jak inaczej go przewieźć – relacjonuje sierż. Elwira Tadyniewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Wyjaśnienia kierowcy nie przekonały jednak policjantów, którzy zabronili mu dalszej jazdy z takim pasażerem. Mężczyzna musiał ruszyć w dalszą drogę z cielakiem pieszo. Kierowca został także ukarany mandatem za nieodpowiedni przewóz zwierzęcia.