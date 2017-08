Co nowego w chełmskich szkołach? Remontowa gorączka przed pierwszym dzwonkiem

W „jedenastce” po likwidacji gimnazjów i przeniesieniu tej szkoły do kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 ulokowany zostanie miejski żłobek „Chełmskie Niedźwiadki”. Adaptacja pomieszczeń na nowe cele pochłonie około pół miliona złotych. Miejsca ma tam wystarczyć także na przenoszony z Przedszkola Miejskiego nr 13 Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej.

– Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej zyska znacznie większą przestrzeń, co pozytywnie wpłynie na jakość prowadzonych w nim zajęć – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm. – Podobnie przedszkole nr 13 wzbogaci się o nowe sale, przez co przyjąć będzie mogło o kilkadziesiąt dzieci więcej. W mieście czeka na to wielu rodziców.

Do tej pory swój zewnętrzny wygląd zdążył już zmienić Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 przy ul. Rejowieckiej. Za kilkadziesiąt tysięcy złotych budynek zyskał nową elewację. Obecnie trwają tam już ostatnie prace malarskie. W tym przypadku istotne jest i to, że uporanie się z tym zadaniem to zasługa dyrekcji i pracowników technicznych szkoły. Znaczną część prac wykonali we własnym zakresie.

W innych placówkach tego rodzaju rozwiązanie nie było możliwe. Na przykład w II LO remont mniejszej sali gimnastycznej nie mógł się obyć bez wyspecjalizowanych fachowców. Podobnym zabiegom została poddana także sala gimnastyczna w Zespole Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych. Zostanie tak zmodernizowana, aby dzięki wybudowaniu sceny mogła być także zapleczem dla szkolnych wydarzeń kulturalnych. Z kolei w I LO roboty budowlane skoncentrowały się przede wszystkim na przebudowie szkolnej stołówki i kuchni. W pozostałych placówkach sprowadzają się do prac malarskich, elektrycznych, konserwacyjnych czy posadzkarskich.

– W wielu przedszkolach i szkołach wciąż trwają prace, ale mamy nadzieję, że zdecydowana większość z nich zakończy się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego – dodaje Okoński. – W pojedynczych przypadkach roboty mogą się nieco przedłużyć, ale zostaną zorganizowane w taki sposób, aby nie kolidowały z prowadzeniem zajęć.

Wartość tegorocznych robót budowlanych w chełmskich placówkach oświatowych może sięgnąć około 1,5 mln zł. Do tego należy doliczyć także obliczone na blisko 3,5 mln zł przedsięwzięcie, jakim jest modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego. Przed kilkoma tygodniami projekt ten został zakwalifikowany do unijnego dofinansowania.