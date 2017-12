Diagnoza „białaczka” brzmiała jak wyrok. „Ale Łukasz ma wielką chęć życia”

Dalsza część akcji dedykowanej Łukaszowi i wszystkim chorym na nowotwory krwi odbędzie się 13 stycznia w Chełmskim Domu Kultury oraz 14 stycznia w TESCO na ulicy Lwowskiej oraz w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Na pomoc Łukaszowi i innym

– Nazywam się Łukasz Dudek, mam 23 lata. Wraz z większością mojej rodziny mieszkam w Chojnie Nowym Pierwszym – opisuje Łukasz, który był m.in. bramkarzem, a obecnie pracuje jako mechanik samochodowy. – Chciałem się dalej rozwijać w tym kierunku, ale choroba – białaczka – przerwała te plany. Teraz czekam na dawcę niespokrewnionego. Moim największym marzeniem jest to, abym wrócił do zdrowia. Proszę zarejestrujcie się jako potencjalni dawcy szpiku. Możecie pomóc mi i wszystkim pacjentom, którzy potrzebują przeszczepienia – dodaje Łukasz.

Rodzina i przyjaciele Łukasza zainicjowali akcję rejestracji potencjalnych dawców pod hasłem „Pomóż Łukaszowi i Innym”. Akcja organizowana jest przez Fundację DKMS. W działania włączyło się bardzo wiele osób. Burmistrz Siedliszcza i pracownicy Urzędu Miasta, wójt i pracownicy Urzędu Gminy Wierzbica, Starostwo Powiatowe w Chełmie, szkoły w Trawnikach i w Siedliszczu, księża, służby mundurowe, instytucje z terenów gmin i Chełma, lokalne firmy, organizacje oraz lokalne media. Ponadto działa mnóstwo osób prywatnych, które bezinteresownie włączyły się w akcję.

– Gdy usłyszeliśmy diagnozę „białaczka”, brzmiało to jak wyrok. Szok i niedowierzanie dla rodziny i bliskich. Skąd u zdrowego chłopaka taka choroba?! Bezsilność, że nic nie można zrobić była przytłaczająca – mówi Ania Pilszak, ciocia Łukasza. – Jednak Łukasz ma wielką chęć życia, a jeszcze większą nadzieję na znalezienie dawcy. I my tej nadziei nie chcemy mu odbierać. Dlatego postanowiliśmy działać.

– Rozsyłaliśmy informację o chorobie Łukasza, nakłaniając ludzi do oddawania krwi. Chętnych nie brakowało. Jako, że odzew był ogromy postanowiliśmy zorganizować akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która będzie zakrojona na szeroką skale. Skontaktowaliśmy się z Fundacją DKMS, zorganizowaliśmy spotkanie. Ku naszej radości stawiło się na nim mnóstwo osób – znajomych, przyjaciół, lokalnych władz, księża, dyrektorzy szkół i wiele innych osób – dodaje pani Mariola, mama Łukasza.

– Chcemy rozwiać strach ludzi przed pobraniem szpiku - to nie jest nic strasznego, to nie jest igła w kręgosłup. A to, co możemy zrobić jest wielkie – możemy podarować szansę na drugie życie. W przypadku tej choroby, wszystko zależy od drugiego człowieka. Na szpik czeka nie tylko Łukasz, który jest oczywiście dla nas najważniejszy. Na przeszczep czeka mnóstwo ludzi: dorosłych i dzieci. Świadomość jak dużo jest pacjentów, którzy potrzebują tego samego, co Łukasz – przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego, powinna dotrzeć do każdego z nas – podsumowuje pani Bernadetta, bratowa Łukasza.

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:

7 stycznia 2018, godz. 10-16

• Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, Aleksandra Bałasza 1

• Zespół Szkół w Trawnikach, Trawniki 264

• Urząd Gminy Wierzbica, Włodawska 1, Wierzbica Osiedle

13 stycznia 2018, godz. 18-21

• Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1, Chełm

14 stycznia 2018

godz. 10-17

• TESCO, Lwowska 24, Chełm

godz. 15-19

• Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Graniczna 2A, Chełm

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.