Dlaczego nie dostała pieniędzy z 500 plus? Jest powód

Z relacji naszej Czytelniczki wynikało, że jej siostra Agnieszka złożyła wniosek o świadczenia dla trojga z czwórki dzieci. Opiekuje się nimi ojciec, a stan zdrowie nie pozwala mu pracować. W tej sytuacji ciężar utrzymania rodziny spadł na żonę.

– Siostra w Holandii pracuje legalnie – tłumaczy Czytelniczka. – Wiem, że pobiera tam wszystkie należne jej świadczenia.

Właśnie to, że pani Agnieszka pracuje za granicą sprawiło, że jej wniosek z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach został przesłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Urzędnicy wyjaśniają, że „w każdym przypadku, gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o prawo do świadczenia wychowawczego prowadzi działalność zarobkową poza granicami Polski, Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kieruje zapytanie do tutejszego ośrodka czy w konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów”.

– Mieliśmy już do czynienia z podobnymi przypadkami i każdorazowo przekazywaliśmy wnioski wraz z dokumentacją do lubelskiego ROPS – mówi Waldemar Kozioł, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie. – Jego zadaniem jest ustalenie, czy pracująca za granicą osoba, która ten wniosek złożyła nie pobiera tam świadczenia rodzinnego. Jeśli tak, to eliminuje ją to, jako beneficjenta programu Rodzina 500+.

Dyrektor Kozioł podkreśla, że w każdym z zachodnich krajów Unii Europejskiej to świadczenie jest wyższe niż w Polsce, a więc nie warto z niego rezygnować na rzecz 500+.

Do czasu, gdy siostra naszej Czytelniczki pracuje za granicą, polskiego świadczenia na dzieci nie otrzyma.