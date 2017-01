Dyrektor NMOW: "Dlaczego nas się karze, a państwowe ośrodki, mimo zatrważających statystyk zdarzeń funkcjonują w najlepsze?"

• W formie ogłoszenia przedstawiła pani swoje racje w konflikcie z minister edukacji narodowej i lubelską kurator oświaty. Co panią do tego skłoniło?

- Od końca marca nie został do nas skierowany żaden nieletni, a ci, którzy byli pod naszą opieką zgodnie z poleceniem ministra zostali przeniesieni do innych placówek. Do tej pory kuratorium, ani ministerstwo nie podjęło decyzji administracyjnej, która by ten stan rzeczy sankcjonowała. Stanowisko „Kłamstwa i manipulacje sposobem na zniszczenie NMOW w Rejowcu” opublikowałam, aby opinia publiczna dowiedziała się, o co w całym tym zamieszaniu naprawdę chodzi.

• Nie o to, że w czynnym jeszcze ośrodku doszło do serii drastycznych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu wychowanków?

- Niestety takie placówki jak nasza niosą za sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze kryminalnym. Również u nas doszło do aktów przemocy. Niemniej jednak w porównaniu z innymi placówkami, chociażby MOW w Puławach, czy Podgłębokiem nasz ośrodek wyróżniał się zdecydowanie na korzyść. Dlaczego nas się karze, a państwowe ośrodki, mimo zatrważających statystyk zdarzeń funkcjonują w najlepsze?

• Wiem, że w ośrodku kontrola goniła kontrolę…

- No i cóż z tego, że wyniki były dla nas pozytywne. Okazało się, że dla kuratorium nie miało to żadnego znaczenia. Kurator Teresa Misiuk okazała się likwidatorem ośrodka, a nie państwowym urzędnikiem, którego ustawowym zadaniem jest wspomaganie placówek oświatowych. Mamy trzy protokoły kuratoryjne i żaden z nich nie zawiera zaleceń. Kurator pytana, co mamy jeszcze zrobić, aby dzieci do nas wróciły odparła, że jeśli z jej strony liczymy na podpowiedź, to jesteśmy w błędzie.

• Czyli reaktywowanie waszego NMOW minister uzależnia od decyzji kurator, a ta z kolei ogląda się na minister?

- Dla nas to swoiste błędne koło, które napędza jeszcze jedna osoba, czyli poseł Beata Mazurek, partyjna koleżanka, ale i przyjaciółka minister Anny Zalewskiej. Na łamach jednego z lokalnych tygodników zapowiedziała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby doprowadzić do zamknięcia ośrodka. Zdaję sobie sprawę, że w tej relacji nie mam najmniejszych szans. Tym bardziej, że poparł go także wojewoda lubelski, do którego wystosowaliśmy skargę na działanie kuratorium.

• Poddaje się pani?

- Zachowuję resztki nadziei, że jednak uda nam się uratować ośrodek. Boli mnie, że po przeniesieniu do innej placówki jeden z naszych wychowanków w ostatniej chwili został odcięty od sznura. Wiem o jeszcze jednej próbie samobójczej, jak i o tym, że w nowym ośrodku „nasz” podopieczny został tak pobity przez rówieśników, że trafił do szpitala. Wciąż utrzymuję też kontakt z grupą ponad sześćdziesięciu pracowników, których musiałam zwolnić.