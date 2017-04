Działki nad zalewem Żółtańce wciąż na sprzedaż

Nadal brak chętnych na rekreacyjne działki przy zalewie Żółtańce (gmina Chełm). Trzeci z kolei przetarg spełzł na niczym. Gmina ma do sprzedania 17 działek zlokalizowanych po jednej stronie drogi do zalewu. Podczas ostatniego przetargu ceny wywoławcze wahały się – w zależności od powierzchni – od 32 tys. do 109 tys. zł.