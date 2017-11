Gmina Chełm będzie rozdawać pojemniki na śmieci

Pojemniki trafią do mieszkańców, którzy podpisali umowy na wywóz śmieci (fot. Jacek Barczyński)

– Pierwsze pojemniki, wówczas w kolorze czarnym, zakupiliśmy dla mieszkańców już w 2014 r. – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. – Niedługo po tym dokupiliśmy tyle samo pojemników żółtych. Teraz przyszła kolej na zielone.

Wójt Kociuba podkreśla, że formalnie gmina nie musiała fundować mieszkańcom pojemników. Zrobiła to dla ich wygody i ze względów estetycznych. Wystawiane do odbioru worki z odpadami robiły złe wrażenie. Każdorazowo gmina kupowała po około 3,9 tys. pojemników. Tylko za zielone zapłaciła 280 tys. zł.

– Ostatni zakup wynikał z rozporządzenia ministra środowiska w sprawie ujednolicenia kolorystyki pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych – mówi Mirosław Mysiak z UG Chełm. – Pojemniki żółte przeznaczone są na metale i tworzywa sztuczne, zielone na szkło, brązowe na odpady ulegające biodegradacji, a czarne na pozostałe frakcje. Przewidziano także niebieskie pojemniki na papier, ale w przypadku naszej gminy wystarczą worki w tym kolorze.

Mieszkańcy po złożeniu odpowiedniej deklaracji w UG mają też możliwość wystawiać do odbioru popiół. Tym razem jednak w blaszany pojemnik powinni zaopatrzyć się sami.

Wójt obiecuje, że w przyszłym roku zakupi jeszcze brązowe kompostowniki oraz pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. W ramach tej oferty wybór będzie należał do mieszkańców.

– Z roku na rok obserwujemy ciągły wzrost ilości odbieranych odpadów o około 200 ton – tłumaczy wójt. – Mamy nadzieję, że kiedy do mieszkańców trafią kompostowniki, mokrych, a więc i ciężkich śmieci będzie zdecydowanie mniej. To też sposób na powstrzymanie rosnących kosztów odbioru śmieci i przekazywania ich do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.