Gmina Chełm znowu zdobyła pieniądze na drogę

Pod względem liczby przyznanych punktów wniosek gminy Chełm okazał się lepszy od 83 pozostałych, złożonych przez gminy z województwa.

– Tym razem nasz wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rożdżałów, od świetlicy w stronę stadionu – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. – Wartość całego projektu to 450 tys. zł, a przyznane nam dofinansowanie to połowa tej kwoty.

W inwestycyjnych planach gmina ma modernizację drogi na odcinku 225 m. Zostanie wykonany także chodnik, przejście dla pieszych, zatoka parkingowa i autobusowa. Efektem prac drogowych ma być nie tylko poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu, ale też poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.

– Jest to już kolejna nasza „schetynówka” z pierwszą lokatą na liście rankingowej – dodaje Kociuba. – Mamy zatem prawo do satysfakcji. Tym bardziej, że drogowych powodów do radości mamy więcej. Trafiła nam się dodatkowa wygrana w postaci pieniędzy na drogę powiatową, której odcinek przebiega przez naszą gminę. Starosta chełmski wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożył w partnerstwie z nami oraz gminą Kamień.

Wspólny projekt starostwa i dwóch gmin dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Strachosław-Mołodutyn-Rożdżałów, po czym kolejnego odcinka od drogi krajowej nr 12 do Ignatowa i Kamienia. Na terenie gminy Chełm wykonany zostanie odcinek o długości 1,3 km. Jako partner gmina dołoży do tego przedsięwzięcia 381 tys. zł.

Kolejnym drogowym efektem finansowanym w ramach schetynówek może być dla gminy także projekt związany z przebudową chełmskiej ul. Wojsławickiej do granicy miasta w kierunku Strupina. Gmina ze swoim wkładem w wysokości 1 mln zł jest partnerem miasta w tym zadaniu. Problem w tym, że chełmski wniosek nie został zakwalifikowany, za to zajmuje wysokie miejsce na liście rezerwowej. Jeśli przetargi na inne inwestycje przyniosą oszczędności, to również wniosek z Chełma będzie miał duże szanse na dofinansowanie.