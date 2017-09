Kiedyś pracowało tu 3 tys. osób. Latarnia zgasła razem z zakładem

– Ta latarnia jest nieczynna od blisko 20 lat – mówi pragnący zachować anonimowość Czytelnik. – Skoro nikomu nie jest potrzebna, to powinno się ją rozebrać. Uważam, że w swoim obecnym stanie stanowi zagrożenie dla przechodniów. Po prostu w którymś momencie może zawalić się im na głowy.

Latarnia rzeczywiście imponuje swoimi wymiarami. I niechby sobie tam stała jako pomnik minionej epoki, gdyby nie to, że dźwigający 10 lamp słup jest skorodowany. Można przypuszczać, że mocowania lamp też już zostały naruszone zębem czasu.

– Ta latarnia nie należy do miasta, ale prawdopodobnie do spółki, która przejęła część majątku po byłych ChZO – mówi Józef Kendzierawski, dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Chełm. – Po waszym sygnale w tej sprawie udałem się na miejsce wraz z naszym elektrykiem. Sprawdził, że latarnia nie jest podłączona do prądu, a w przeszłości była zasilana z wewnętrznej sieci zakładowej.

Dyrektor Kendzierawski obiecał, że będzie drążył ten temat, aby ponad wszelką wątpliwość ustalić, do kogo latarnia obecnie należy i kto jest odpowiedzialny za jej bieżące utrzymanie. Polecił także swoim podwładnym, aby przyjrzeli się tej konstrukcji pod kątem jej stanu technicznego i ewentualnego zagrożenia katastrofą budowlaną.

W swoich najlepszych czasach ChZO zatrudniały ponad 3 tys. pracowników. Do pracy zwożono ich autokarami z sąsiednich gmin. Dlatego między remontowaną obecnie ul. Wojsławicką, a fabryką potrzebny był rozległy plac manewrowy i parking. Niestety nie widać, aby ta przestrzeń miała gospodarza.

– W planie zagospodarowania przestrzennego cały ten teren wchodzi w skład drogi, czyli ul. Wojsławickiej – tłumaczy Ryszard Poniatowski, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego UM. – Oznacza to, że wykluczona tam jest jakakolwiek zabudowa. To miejsce ma pozostać parkingiem na 120 miejsc postojowych i tak jest wykorzystywane.

– Obecny remont ul. Wojsławickiej to pierwszy etap porządkowania ruchu drogowego i sieci parkingów w tamtym rejonie miasta – mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma. – W przyszłym roku przyjdzie kolej na przebudowę skrzyżowania tej ulicy z al. 3 Maja i rozbudowę samej alei. Następnie będziemy się zastanawiać nad kolejnymi inwestycjami, w tym zagospodarowaniem terenu między ul. Wojsławicką i kompleksem dawnych zakładów obuwia. Tym bardziej, że mamy już na to gotową dokumentację projektową.