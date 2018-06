Kilkudziesięciu policjantów szukało 2,5-latka. Znalazł się w lesie

Wakacyjne wypady weekendowe. Sprawdź koszty noclegów nad morzem i w górach! 0 1

Lato to najlepszy czas na wypoczynek i warto wykorzystać go tyle, ile tylko się da. Jeśli do urlopu jeszcze daleko, a mamy możliwość spędzenia weekendu w tak pięknych miejscach, jak polskie góry czy morze, to koniecznie trzeba z tego korzystać. Ile kosztuje taki weekend i co warto wybrać na swoją bazę wypoczynkową?