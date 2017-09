Kocie skóry i nielegalny arsenał u 54-latka (zdjęcia)

Skóry odnaleziono podczas przeszukania budynków gospodarczych, na posesji 54-latka. Były tam również zamrożone tusze zwierząt, a także ich poroża i racice.

Kryminalni trafili również na pokaźny arsenał: karabin, dubeltówkę, kilkanaście sztuk amunicji oraz przyrządy do jej wyrobu. Mundurowi znaleźli także urządzenia do nielegalnego połowu ryb. Kłusownik usłyszy zarzuty za nielegalne posiadane broni palnej, a także bezprawne pozyskanie tuszy oraz trofeów zwierząt łownych.

Posiadanie, wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa jest przestępstwem. Grozi za to grzywna, ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Samo kłusownictwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Za natomiast posiadane broni palnej można spędzić w więzieniu nawet 8 lat.