Kolejek pod prysznic już nie ma. Nowy budynek MKS Chełmianka

Nowy obiekt przy Stadionie Miejskim postawiła firma Perfekt. Budynek został już niemal w pełni zagospodarowany. Ekipie stolarzy pozostało już tylko zmontować ostatnie meble.

Nowoczesny budynek stanął w miejscu baraku. Uwagę zwraca szczególnie elewacja od strony boiska treningowego – została przykryta rdzewiejącą blachą.

- Architektom w końcu udało się nas przekonać do tego pomysłu – mówi Stanisław Mościcki, zastępca prezydenta miasta. – Obiecują, że z czasem korozja się ujednolici, oryginalnie zrudzieje i będzie stanowić skuteczną warstwę ochronną.

Budowa stadionowego budynku pochłonęła prawie 1,9 mln zł. Za te pieniądze urządzono w nim po dwie szatnie z natryskami i toaletami dla juniorów i seniorów. Dwie szatnie spełniają nawet wymogi licencyjne I ligi. Projektant przewidział także oddzielny pokój dla sędziów i salę konferencyjną, z której będą mogli korzystać także szachiści.

– To co było, a co jest obecnie, dzieli przepaść – mówi jeden z zawodników Chełmianki. – Wcześniej po meczu czy treningu do jedynego natrysku ustawiało się w kolejce 20 chłopa.

Chełmianka doczekała się też pomieszczeń biurowych i magazynowych, a prezes klubu Grzegorz Gardziński ma swój własny gabinet. W północnej części budynku zlokalizowano dwa niezależne biura dla klubów Agros i Niedźwiadek. Cała powierzchnia użytkowa nowego budynku to 600 mkw.

– To nie koniec naszych stadionowych inwestycji – zapowiada Mościcki. – W przyszłym roku planujemy zmodernizować oświetlenie i nagłośnienie obiektu oraz zbudować dach nad północną trybuną. W dalszej kolejności marzy nam się wymiana murawy boiska treningowego na sztuczną.