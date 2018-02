Kolejka chętnych do kolumbarium. Już jest cennik

Radni uchwalili również to, że osoby wykupujące nisze będą musiały wnieść również jednorazową opłatę w wysokości 1210 złotych. Wpływy z tego tytułu mają być przeznaczane na bieżące utrzymanie i sprzątanie terenu kolumbarium.

Po zatwierdzeniu cennika przez radnych nic już nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć sprzedaż miejsc na urny. Tym bardziej, że zarząd cmentarza ma już na swojej liście nazwiska około 170 osób zainteresowanych tą ofertą. Dla porównania za grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej wraz z płytą trzeba zapłacić 1360 zł. Do tego doliczana jest też opłata na utrzymanie cmentarza w wysokości 1210 zł.

– Część tych osób mieszka poza Chełmem, a nawet poza granicami kraju – mówi Magda Gardzińska z MPGK. – Wykupując niszę z myślą o swoich bliskich mają gwarancję, że miejsce ich pochówku będzie strzeżone i zadbane.

MPGK jeszcze zabiega o wykonawcę tabliczek. Chodzi o zachowanie stylistycznej konsekwencji. Powinna je więc wykonywać jedna firma. Niestety żadna nie zareagowała na ogłoszony w tej sprawie przetarg.

Budowę chełmskiego kolumbarium MPGK rozłożyło na dwa etapy. Zakończony niedawno pierwszy to 60 proc. całego zadania. Gotowych jest 16 z 27 zaplanowanych segmentów z 432 niszami. Docelowo nisz ma być 744. Część nisz pomieści cztery urny, a pozostałe do trzech. Dugi etap inwestycji rozpocznie się już wiosną. Wartość całego zadania to około 2 mln zł.

Aby zabezpieczyć nisze przed wandalami, w MPGK opracowano specjalne nakrętki mocujące zakrywające je płyty. Zakręcić i odkręcić można je jedynie przy pomocy odpowiednio dopasowanego klucza. To też sposób na niedopuszczenie do sytuacji, w których właściciele nisz próbowaliby umieścić w nich kolejną, ponadnormatywną urnę, nie informując o tym administratora.