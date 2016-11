Kumowa Dolina: Czas smarować narty i ostrzyć łyżwy

Andrzej Zagajewski z zespołu lodowiska czeka już na przyjazd ekipy, która zainstaluje urządzenia mrożące lód. Co roku robi to na 15 dni przed wyznaczoną datą otwarcia lodowiska. Fot. Jacek Barczyński

Od 1 grudnia lodowisko przy ul. Sienkiewicza będzie otwarte codziennie w godzinach od 8 do 19. Cennik korzystania z tego obiektu pozostanie bez zmian. Tak jak w zeszłym roku bilet normalny kosztować ma 6 zł za godzinę, a ulgowy 4 zł. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczestnicy z Chełma zapłacą po 2 zł, a spoza miasta 3 zł. Osobom z Chełmską Kartą 3+ będzie przysługiwać 50-procentowa zniżka.

Dzięki zainstalowaniu w 2011 r. nowych urządzeń, już bez amoniaku, z lodowiska przy bezdeszczowej pogodzie można korzystać nawet w warunkach, kiedy temperatura powietrza sięgnie +10 stopni C.

W tym roku zamiast wypożyczać wyciąg narciarski, MOSiR będzie miał do dyspozycji własny. Pieniądze na jego zakup wyłożyło miasto. Urządzenie zostało zamówione w renomowanej firmie Bachledów z Zakopanego.

– Zadaniem firmy było zaprojektowanie wyciągu, jego wykonanie i zainstalowanie na stoku w Kumowej Dolinie – mówi Krzysztof Białowicz, p.o. dyrektor chełmskiego MOSiR. – Sam Bachleda był w Chełmie i obejrzał stok. Pod kątem prac projektowych sprawdził jego nachylenie. Pod koniec listopada wyciąg powinien już być na stoku.

Nowy wyciąg, bez podpór, czyli orczykowy, ma być nowoczesny i bezpieczny. Przed dopuszczeniem urządzenia do użytkowania MOSiR będzie jeszcze musiał wystąpić o zgodę do Transportowego Dozoru Technicznego. Do tej pory wypożyczał takie urządzenia. Płacił za to co roku około 70 tys. zł. Tymczasem koszt zakupu wyciągu to 141,5 tys. zł.

Miasto przekazało stok MOSiR-owi po tym, jak z działalności w Kumowej Dolinie zrezygnował prywatny dzierżawca. Kolejne, łagodne zimy sprawiały, że nie zarabiał. Tymczasem nowy użytkownik nie poddaje się i przed zimą wykonuje jeszcze ostatnie roboty ziemne związane z poszerzeniem i wydłużeniem stoku. Dawno by się z tym uporał, gdyby nie powracające deszcze. Teraz nadzieja w zapowiadanych przymrozkach.